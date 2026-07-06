Inter Summer Camp, da oggi Trieste e il Nereo Rocco diventano casa dei giovani calciatori

È iniziata allo stadio Nereo Rocco di Trieste l’avventura dell’Inter Summer Camp, il camp calcistico nerazzurro che fino al 17 luglio porterà sul prato dell’impianto triestino giovani atleti, tecnici e appassionati di calcio. La cerimonia di apertura ha dato ufficialmente il via a un appuntamento che unisce sport, formazione, inclusione sociale e promozione del territorio.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, presente all’inaugurazione insieme al giornalista e organizzatore Matteo Medani e agli assessori del Comune di Trieste Elisa Lodi e Massimo Tognolli.

«Entrare allo stadio Rocco regala ogni volta emozioni particolari – ha affermato Roberti –. Giocare e allenarsi su questo prato magnifico rappresenta un’esperienza unica per i ragazzi che partecipano all’Inter Summer Camp, facendo sport e migliorando le proprie capacità tecniche e tattiche».

Un’esperienza speciale sul prato del Rocco

Il cuore della notizia è proprio l’avvio del camp in una cornice simbolica per lo sport triestino. Lo stadio Rocco, casa del grande calcio cittadino, diventa per diversi giorni un luogo di crescita e divertimento per bambini e ragazzi che avranno la possibilità di vivere l’atmosfera di un impianto professionale.

L’Inter Summer Camp si rivolge sia a chi si avvicina per la prima volta al calcio sia a chi già pratica questo sport e vuole perfezionare le proprie abilità. Il percorso prevede attività pensate per migliorare tecnica, tattica, coordinazione, spirito di squadra e approccio al gioco, con l’obiettivo di trasformare l’allenamento in un’esperienza educativa completa.

Non si tratta soltanto di un campo estivo sportivo, ma di un’occasione per avvicinare i giovani ai valori del calcio: rispetto delle regole, collaborazione, impegno, inclusione e divertimento.

Il valore sociale del progetto

L’edizione di quest’anno si distingue per un tratto particolarmente significativo: il camp nerazzurro è aperto anche ad alcuni ragazzi seguiti dai servizi sociali del Comune di Trieste. Una scelta che rafforza il valore pubblico dell’iniziativa e la rende non solo un evento sportivo, ma anche un progetto con una chiara dimensione sociale.

«La parte dedicata al sociale rende ancora maggiore merito a questa bella iniziativa supportata dalla Regione e dal Comune di Trieste – ha sottolineato Roberti –. L’augurio è che i giovani calciatori e i tecnici coinvolti possano trascorrere in questo straordinario contesto tante ore all’insegna del divertimento».

L’inclusione diventa così uno degli elementi centrali dell’Inter Summer Camp: il calcio viene proposto come strumento di aggregazione, crescita personale e partecipazione, capace di creare relazioni e opportunità anche fuori dal campo.

Trieste e il Friuli-Venezia Giulia in vetrina

L’Inter Summer Camp rappresenta anche una occasione di promozione per Trieste e per il Friuli-Venezia Giulia. Il legame con il brand Inter, conosciuto a livello internazionale, consente infatti di associare il territorio a un progetto sportivo di forte richiamo, capace di parlare a famiglie, giovani e appassionati.

In questo senso, la presenza del camp allo stadio Rocco conferma la capacità di Trieste di ospitare eventi sportivi con una forte valenza educativa e promozionale. L’iniziativa valorizza l’impiantistica cittadina e rafforza l’immagine della città come luogo aperto allo sport, ai giovani e alle esperienze formative di qualità.

Sport, formazione e divertimento fino al 17 luglio

Il programma dell’Inter Summer Camp proseguirà fino al 17 luglio, con giornate dedicate all’allenamento, alla crescita tecnica e alla condivisione. Per i ragazzi coinvolti sarà l’opportunità di vivere il calcio da protagonisti, in un contesto prestigioso e con il supporto di tecnici qualificati.

La cerimonia di apertura ha quindi segnato l’inizio di un percorso che mette insieme passione sportiva, attenzione educativa e responsabilità sociale. Sul prato del Rocco, per molti giovani partecipanti, l’estate comincia con un’esperienza destinata a lasciare il segno.

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