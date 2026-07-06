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Inter Summer Camp, da oggi Trieste e il Nereo Rocco diventano casa dei giovani calciatori
Al via da oggi allo stadio Rocco di Trieste l’Inter Summer Camp, in programma fino al 17 luglio. Alla cerimonia di apertura evidenziati sport, inclusione sociale e promozione del Friuli-Venezia Giulia
È iniziata allo stadio Nereo Rocco di Trieste l’avventura dell’Inter Summer Camp, il camp calcistico nerazzurro che fino al 17 luglio porterà sul prato dell’impianto triestino giovani atleti, tecnici e appassionati di calcio. La cerimonia di apertura ha dato ufficialmente il via a un appuntamento che unisce sport, formazione, inclusione sociale e promozione del territorio.
A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, presente all’inaugurazione insieme al giornalista e organizzatore Matteo Medani e agli assessori del Comune di Trieste Elisa Lodi e Massimo Tognolli.
«Entrare allo stadio Rocco regala ogni volta emozioni particolari – ha affermato Roberti –. Giocare e allenarsi su questo prato magnifico rappresenta un’esperienza unica per i ragazzi che partecipano all’Inter Summer Camp, facendo sport e migliorando le proprie capacità tecniche e tattiche».
Un’esperienza speciale sul prato del Rocco
Il cuore della notizia è proprio l’avvio del camp in una cornice simbolica per lo sport triestino. Lo stadio Rocco, casa del grande calcio cittadino, diventa per diversi giorni un luogo di crescita e divertimento per bambini e ragazzi che avranno la possibilità di vivere l’atmosfera di un impianto professionale.
L’Inter Summer Camp si rivolge sia a chi si avvicina per la prima volta al calcio sia a chi già pratica questo sport e vuole perfezionare le proprie abilità. Il percorso prevede attività pensate per migliorare tecnica, tattica, coordinazione, spirito di squadra e approccio al gioco, con l’obiettivo di trasformare l’allenamento in un’esperienza educativa completa.
Non si tratta soltanto di un campo estivo sportivo, ma di un’occasione per avvicinare i giovani ai valori del calcio: rispetto delle regole, collaborazione, impegno, inclusione e divertimento.
Il valore sociale del progetto
L’edizione di quest’anno si distingue per un tratto particolarmente significativo: il camp nerazzurro è aperto anche ad alcuni ragazzi seguiti dai servizi sociali del Comune di Trieste. Una scelta che rafforza il valore pubblico dell’iniziativa e la rende non solo un evento sportivo, ma anche un progetto con una chiara dimensione sociale.
«La parte dedicata al sociale rende ancora maggiore merito a questa bella iniziativa supportata dalla Regione e dal Comune di Trieste – ha sottolineato Roberti –. L’augurio è che i giovani calciatori e i tecnici coinvolti possano trascorrere in questo straordinario contesto tante ore all’insegna del divertimento».
L’inclusione diventa così uno degli elementi centrali dell’Inter Summer Camp: il calcio viene proposto come strumento di aggregazione, crescita personale e partecipazione, capace di creare relazioni e opportunità anche fuori dal campo.
Trieste e il Friuli-Venezia Giulia in vetrina
L’Inter Summer Camp rappresenta anche una occasione di promozione per Trieste e per il Friuli-Venezia Giulia. Il legame con il brand Inter, conosciuto a livello internazionale, consente infatti di associare il territorio a un progetto sportivo di forte richiamo, capace di parlare a famiglie, giovani e appassionati.
In questo senso, la presenza del camp allo stadio Rocco conferma la capacità di Trieste di ospitare eventi sportivi con una forte valenza educativa e promozionale. L’iniziativa valorizza l’impiantistica cittadina e rafforza l’immagine della città come luogo aperto allo sport, ai giovani e alle esperienze formative di qualità.
Sport, formazione e divertimento fino al 17 luglio
Il programma dell’Inter Summer Camp proseguirà fino al 17 luglio, con giornate dedicate all’allenamento, alla crescita tecnica e alla condivisione. Per i ragazzi coinvolti sarà l’opportunità di vivere il calcio da protagonisti, in un contesto prestigioso e con il supporto di tecnici qualificati.
La cerimonia di apertura ha quindi segnato l’inizio di un percorso che mette insieme passione sportiva, attenzione educativa e responsabilità sociale. Sul prato del Rocco, per molti giovani partecipanti, l’estate comincia con un’esperienza destinata a lasciare il segno.
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