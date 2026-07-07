Bergomi emoziona Pordenone: i retroscena del Mondiale 1982 e il messaggio ai giovani

Per molti giovani il Mondiale del 1982 esiste soltanto attraverso i video che rimbalzano in rete: il gol di Tardelli, le immagini della Coppa del Mondo alzata al cielo, i racconti di chi quell’estate l’ha vissuta davvero. A Pordenone, però, quella memoria è tornata viva grazie alle parole di Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e della Nazionale, ospite in centro in occasione della trasmissione Sky Sport Calciomercato.

Davanti a lui, durante l’incontro, anche quattro ragazzi ad ascoltare con attenzione. Per un momento, attraverso aneddoti, riflessioni e consigli, l’estate azzurra del 1982 è sembrata meno lontana da quella del 2026, pur senza l’Italia protagonista.

La crisi del calcio italiano e il nodo dei giovani

Quello che era nato come un aperitivo con i campioni si è trasformato in una vera analisi sullo stato del calcio italiano. Bergomi si è soffermato soprattutto su un tema: il difficile passaggio dal calcio giovanile al professionismo.

Secondo l’ex azzurro, il talento non manca. Le nazionali giovanili continuano infatti a ottenere risultati importanti, pur tra qualche passo falso. Il problema resta però la capacità di accompagnare i ragazzi verso il calcio dei grandi, dando loro spazio, fiducia e strumenti per crescere.

«Non c’è un’età giusta per prendersi responsabilità»

La storia personale di Bergomi è l’esempio più chiaro. A soli 18 anni riuscì a conquistare la maglia azzurra e a diventare campione del mondo.

«Nella vita non c’è un’età giusta o sbagliata per prendersi delle responsabilità, se si è lavorato bene», ha spiegato. Un percorso reso possibile anche dalla figura di Enzo Bearzot, definito un maestro capace di farlo sentire parte di un gruppo composto da grandi uomini e grandi campioni.

Brasile, Polonia e Germania: gli aneddoti del 1982

Tra i ricordi più intensi c’è la partita contro il Brasile. Bergomi era inizialmente una riserva, ma l’infortunio di Collovati cambiò tutto. «Bearzot mi disse: “Ragazzo, scaldati”. Ricordo ancora i 40 gradi di temperatura. Mi allacciai le scarpe ed entrai in campo a marcare Serginho». Una partita entrata nella storia del calcio italiano.

Non meno significativo il racconto della sfida contro la Polonia. Bearzot sembrava orientato a schierare un centrocampista in più, ma il confronto con Dino Zoff cambiò le cose. «Quando entrammo alla riunione tecnica vidi il mio nome nella formazione. Secondo voi Zoff contava qualcosa? Contava, eccome».

Poi la finale contro la Germania. Durante la rifinitura al Bernabeu, Marco Tardelli gli chiese di marcare “quello biondo”, Karl-Heinz Rummenigge. «Alle cinque del pomeriggio avvisai mia madre che avrei giocato la finale». Quella sera Bergomi non si limitò a disputare la partita più importante della sua vita: diventò campione del mondo.

La fascia da capitano si porta anche fuori dal campo

Bergomi ha parlato anche dei suoi vent’anni all’Inter, una carriera vissuta con una sola maglia. «Continuo a pensare di non aver perso niente, ho solo guadagnato», ha dichiarato.

Per lui essere capitano significava soprattutto essere un esempio. «Ero il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Volevo trasmettere il senso di appartenenza e rappresentare tutti i miei compagni, anche quelli del settore giovanile».

Tra gli episodi più leggeri, quello dedicato a Dennis Bergkamp, che Bergomi cercò di aiutare a integrarsi a Milano. «La moglie di Bergkamp ha imparato l’italiano, lui no», ha scherzato, strappando una risata ai presenti.

Il messaggio ai giovani: servono esempi positivi

Il cuore dell’incontro è stato il messaggio rivolto alle nuove generazioni. Per Bergomi i ragazzi hanno bisogno di modelli positivi, capaci di trasmettere valori dentro e fuori dal campo. Tra questi ha citato Paolo Maldini, definito il giocatore più forte con cui abbia mai giocato.

Il punto, secondo l’ex difensore, è imparare a convivere anche con le sconfitte. In una carriera lunga vent’anni, anche un campione vince meno di quanto perda. Per questo il calcio italiano deve ripartire da qui: responsabilità, senso di appartenenza e valori rappresentati dalla maglia che si indossa.

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