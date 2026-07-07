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Slovenia, aumentano i prezzi dei carburanti: i nuovi listini di benzina e diesel

Da oggi in vigore i nuovi prezzi calmierati dei carburanti nelle stazioni slovene fuori dall’autostrada.
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3 minuti fa

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Pompa di benzina
Pompa di benzina ( © Depositphotos)
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Da oggi sono entrati in vigore i nuovi prezzi calmierati dei carburanti in Slovenia. La benzina costa 1,561 euro al litro, con un aumento di 2,4 centesimi, mentre il diesel sale di 3,5 centesimi, raggiungendo 1,64 euro al litro.

L’aggiornamento è stato comunicato dall’agenzia di stampa slovena Sta, che cita il ministero delle Infrastrutture e dell’Energia.

I nuovi listini si applicano solo alle stazioni di servizio fuori dalla rete autostradale e resteranno validi fino al 13 luglio compreso.

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