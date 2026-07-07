Tarvisio, controlli dei carabinieri: 51enne in carcere e hotel multato per 21mila euro

I carabinieri della Compagnia di Tarvisio hanno intensificato negli ultimi giorni i controlli sul territorio nell’ambito delle attività di prevenzione dei reati e di contrasto allo sfruttamento del lavoro, concentrando l’attenzione sulle aree a maggiore affluenza turistica durante la stagione estiva. Le verifiche hanno portato all’esecuzione di un ordine di carcerazione e all’accertamento di diverse irregolarità in una struttura ricettiva del Tarvisiano.

In carcere un 51enne condannato per un incidente causato dall’alcol

Nel corso delle attività, i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Tarvisio hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 51enne straniero residente nella zona.

L’uomo dovrà scontare una pena di sei mesi di reclusione per aver provocato un incidente stradale con feriti mentre era alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di via Spalato, a Udine, dove sconterà la pena.

Controllo in un albergo: denunciato il legale rappresentante

Nell’ambito delle verifiche dedicate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, i carabinieri della stazione di Pontebba, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Udine, hanno effettuato un’ispezione in una struttura alberghiera del Tarvisiano.

Durante il controllo sono state riscontrate diverse violazioni della normativa sulla sicurezza. In particolare, è emersa la mancata formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre ad altre irregolarità legate alla valutazione dei rischi connessi alle attività svolte.

Per queste violazioni il legale rappresentante della struttura è stato denunciato in stato di libertà, mentre sono state contestate ammende e sanzioni per complessivi 21.000 euro.

Controlli rafforzati durante la stagione turistica

Le attività rientrano nel piano di controlli predisposto dall’Arma per garantire maggiore sicurezza sul territorio durante il periodo estivo, quando il Tarvisiano registra un significativo aumento delle presenze turistiche. L’obiettivo è contrastare sia i reati sia le violazioni della normativa in materia di tutela dei lavoratori, attraverso verifiche mirate nelle attività economiche della zona.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook