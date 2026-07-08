Bondioli sorprende Schwaerzler, Pellegrino e Dellien avanzano: il Challenger di Trieste entra nel vivo

Il Challenger 75 “Città di Trieste” entra nel vivo con il completamento del primo turno del tabellone principale. La giornata ha confermato il valore di diversi favoriti, ma non sono mancate le sorprese, con incontri combattuti e alcuni risultati inattesi che hanno già ridisegnato il quadro del torneo ospitato sui campi del Tennis Club Triestino.

Tra i protagonisti c’è Andrea Pellegrino, testa di serie numero uno, che ha superato senza particolari difficoltà lo spagnolo Max Alcala Gurri con il punteggio di 6-3, 6-4, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Avanza anche il boliviano Hugo Dellien, che ha rispettato il pronostico battendo l’italiano Carlo Alberto Caniato per 6-3, 7-5, dimostrando solidità nei momenti decisivi del match.

Bondioli firma il colpo di giornata

La sorpresa più significativa arriva dall’azzurro Federico Bondioli, autore di una prestazione di alto livello contro l’austriaco Joel Josef Schwaerzler, tra i giovani più attesi del circuito. L’italiano si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7, 7-5, al termine di una sfida combattuta durata oltre due ore.

Successo importante anche per Andrea Guerrieri, che ha superato lo spagnolo Oriol Roca Batalla con un doppio 6-4 che affronterà nel prossimo turno il boliviano Hugo Dellien, seconda testa di serie

Gli altri risultati del primo turno

Tra gli incontri conclusi nella giornata di ieri, Nicolas Sanchez Izquierdo ha sconfitto Dalibor Dietrich per 7-6, 2-6, 6-3 mentre Enzo Dalla Valle non è riuscito a superato l’argentino Federico Agustin Gomez perdendo con il -punteggio di 6-4, 4-6, 6-4.

Vittorie in due set anche per Guido Ivan Justo su Georgii Kravchenko (6-4, 6-0) e per Lukas Neumayer, che ha regolato Adrian Nedic (6-4, 6-3), che si affronteranno al secondo turno.

Successo in tre set per Maxim Mrva, capace di imporsi su Gonzalo Villanueva per 5-7, 7-6, 6-4, e per Hynek Bernet ha superato l’italiano Juan Cruz Martin Manzano con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3.

Si è invece conclusa con il ritiro di Pietro Orlando Fellin la sfida contro Francesco Passaro, quando il punteggio era sul 3-6, 1-3.

I prossimi turni

Il programma odierno del Challenger Città di Trieste propone quattro incontri validi per gli ottavi di finale. Ad aprire la giornata, alle 12.30, sarà la sfida tra l’italiano Matteo Ribecai e il croato Matej Dodig. Alle 14.30 toccherà all’austriaco Lukas Neumayer affrontare l’argentino Guido Ivan Justo, mentre alle 16.45 il tedesco Henri Squire se la vedrà con l’azzurro Francesco Passaro, tra i protagonisti più attesi del torneo. In sessione serale, con inizio alle 20, spazio al derby tutto italiano tra la testa di serie numero uno Andrea Pellegrino e Raul Brancaccio, una delle sfide di maggior richiamo della giornata.

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