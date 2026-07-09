Università di Udine campione del mondo: AeroUd vince l’Air Cargo Challenge e porta il mondiale 2028 in Friuli

L’Università di Udine conquista un prestigioso riconoscimento internazionale diventando campione del mondo dell’ingegneria aeronautica universitaria. La squadra AeroUd, composta da studenti del Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura, ha infatti vinto l’Air Cargo Challenge 2026, la più importante competizione internazionale dedicata alla progettazione, costruzione e volo di aerei radiocomandati.

Il successo è arrivato a Stoccarda, dove si sono sfidate 34 università provenienti da tutto il mondo, tra cui Australia, Cina, Stati Uniti, Thailandia e numerosi Paesi europei. Per l’ateneo friulano si tratta del coronamento di un lungo percorso di crescita, dopo i tre secondi posti consecutivi ottenuti nelle edizioni del 2019, 2022 e 2024, quando era già risultato il miglior team italiano.

“Sandocan”, il velivolo che ha conquistato il titolo

Per affrontare la competizione, gli studenti hanno progettato e realizzato “Sandocan”, un velivolo in fibra di carbonio lungo due metri, con un’apertura alare di quasi tre metri e un peso di appena 2,6 chilogrammi.

Pilotato da Enrico Lo Greco, l’aereo ha dimostrato prestazioni di altissimo livello, trasportando un carico complessivo di 3,85 chilogrammi e superando i 100 chilometri orari di velocità.

Il regolamento prevedeva la progettazione di un velivolo conforme a rigidi requisiti tecnici, capace di trasportare il maggior numero possibile di lattine da 350 grammi percorrendo, nell’arco di 120 secondi, la massima distanza possibile.

Una finale combattuta fino all’ultimo punto

La vittoria è arrivata al termine di una finale particolarmente equilibrata contro il Politecnico di Monaco di Baviera. AeroUd si è imposta in tre round su cinque, chiudendo la competizione con 1.402 punti, appena 24 in più rispetto agli avversari.

Nella classifica finale sono rimaste alle spalle anche numerose università di prestigio internazionale, tra cui il Politecnico di Valencia, terzo classificato, l’Università di Padova quinta, il Politecnico di Torino settimo, il Politecnico di Delft decimo, il Politecnico di Milano ventunesimo e l’Università di Bologna trentaduesima.

Nel 2028 la competizione arriverà a Udine

Il progetto è stato coordinato dal professor Luca Casarsa e ha coinvolto undici studenti dei corsi di laurea in Ingegneria meccanica, Ingegneria industriale e Ingegneria gestionale.

La squadra vincitrice è composta da Mattia Anedda, Kevin Beltrame, Giorgia Decorti, Michele Galai, Sara Girardi, Carmelo Federico Pappalardo, Lorenzo Luis Pelizzo, Gianluca Rosso, Filippo Stazi (team leader), Gioia Vidoni e Fabio Zucchiatti.

«Il successo di quest’anno rappresenta il coronamento di un percorso di eccellenza costruito nel tempo», ha sottolineato il professor Casarsa, ricordando che la tradizione della competizione assegna ai vincitori anche l’organizzazione dell’edizione successiva.

Per questo motivo l’Air Cargo Challenge 2028 si svolgerà proprio all’Università di Udine, portando nel capoluogo friulano le migliori università del mondo specializzate nell’ingegneria aeronautica e offrendo una prestigiosa vetrina internazionale all’ateneo e all’intero territorio.

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