Anas e Fvg Strade firmano un accordo: meno disagi per i cantieri e gestione condivisa del traffico

Migliorare la sicurezza della circolazione, coordinare la gestione della rete stradale e offrire servizi più efficienti agli utenti. Sono questi gli obiettivi del protocollo di collaborazione istituzionale sottoscritto da Anas (Gruppo FS Italiane) e Friuli-Venezia Giulia Strade, che rafforza il coordinamento tra la rete stradale nazionale e quella regionale. L’accordo avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo, e rientra nell’ambito del partenariato pubblico-pubblico.

I punti principali dell’accordo

L’intesa prevede una serie di azioni condivise per rendere più efficace la gestione della viabilità. Tra queste spicca l’integrazione dei sistemi digitali e la condivisione delle informazioni sul traffico veicolare, con l’obiettivo di migliorare l’interoperabilità dei dati e aumentare la sicurezza della circolazione.

Il protocollo contempla inoltre la condivisione di piani, programmi e buone pratiche tecnico-operative, l’organizzazione di percorsi formativi congiunti destinati al personale tecnico e il coordinamento delle istruttorie, con particolare attenzione all’armonizzazione delle procedure autorizzative, anche per i trasporti eccezionali.

L’accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le due società, ma si basa sulla collaborazione istituzionale, sulla condivisione delle competenze e sulla valorizzazione delle rispettive esperienze nella gestione delle infrastrutture stradali.

L’obiettivo: meno disagi e risposte più rapide

Secondo l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, il protocollo consentirà una migliore programmazione dei cantieri, contribuendo a ridurre i disagi per gli automobilisti e a garantire una risposta più tempestiva nelle situazioni di emergenza.

Per il presidente di Friuli-Venezia Giulia Strade, Simone Bortolotti, l’intesa rappresenta invece un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra i due gestori, con l’obiettivo di integrare i sistemi di gestione della viabilità e migliorare la qualità delle infrastrutture e dei servizi destinati a cittadini e imprese.

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