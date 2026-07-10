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Carlotta Petris conquista la maglia azzurra: la giovane pordenonese convocata nella nazionale italiana juniores
Carlotta Petris convocata in nazionale juniores: la ciclista di Montereale Valcellina correrà il Valromey Tour Féminin in Francia.
La giovane Carlotta Petris, atleta di Montereale Valcellina, raggiunge uno dei traguardi più importanti della sua carriera: per la prima volta vestirà la maglia azzurra della nazionale italiana juniores. La convocazione, annunciata dal commissario tecnico Marco Velo, arriva in occasione del Valromey Tour Féminin, prestigiosa corsa a tappe in programma in Francia l’11, 13 e 14 luglio.
Una convocazione che premia una stagione di alto livello
Il Team Ceresetto Canturino ha accolto con soddisfazione la notizia della convocazione di Carlotta Petris e della compagna di squadra Rachele Cafueri, entrambe protagoniste di una stagione ricca di risultati sotto la guida del tecnico Christian Murro.
Le due atlete faranno parte della selezione italiana insieme ad Azzurra Ballan, Maddalena Pascut e Giorgia Pellizzotti, rappresentando il ciclismo femminile italiano in una delle competizioni internazionali più impegnative della categoria juniores.
Per Petris si tratta di un riconoscimento che arriva dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso dell’anno e conferma la crescita della giovane ciclista pordenonese.
Il programma del Valromey Tour Féminin
L’avventura in Francia inizierà sabato 11 luglio con la prima tappa da Lhuis a Saint-Victor-de-Morestel. Le atlete dovranno affrontare un percorso di 80,4 chilometri con 1.088 metri di dislivello, una frazione già selettiva che metterà subito alla prova il gruppo.
La seconda giornata di gara, prevista per lunedì 13 luglio, porterà il plotone da Hauteville-Lompnes a Les Plans d’Hotonnes. I 72,9 chilometri di percorso comprendono 1.646 metri di dislivello, con numerose salite destinate a incidere sulla classifica generale.
Il gran finale sul Col du Grand Colombier
La corsa si concluderà martedì 14 luglio con una spettacolare cronoscalata da Culoz-Béon al celebre Col du Grand Colombier. Le concorrenti affronteranno 17,9 chilometri quasi interamente in salita, con 1.247 metri di dislivello, in una prova contro il tempo che sarà determinante per l’assegnazione del successo finale.
Per Carlotta Petris sarà l’occasione di vivere la sua prima esperienza con la nazionale italiana e di confrontarsi con alcune delle migliori giovani cicliste del panorama internazionale.
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