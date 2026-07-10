Estate Fresca 2026: a Pordenone spazi climatizzati e attività gratuite per affrontare il caldo

Le alte temperature dell’estate rappresentano un rischio soprattutto per le persone anziane e più fragili. Per rispondere a questa esigenza, il Comune di Pordenone ha lanciato “Estate Fresca 2026”, un progetto che unisce prevenzione, benessere e socializzazione, offrendo luoghi climatizzati e attività gratuite durante i mesi di luglio e agosto.

Un’iniziativa condivisa per il benessere della comunità

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Pordenone, Centro Commerciale Meduna, Coop Alleanza 3.0, Confcommercio Pordenone, FIPE, Atap e numerose associazioni del territorio coordinate dalla Fondazione Alvise.

L’iniziativa è già operativa e proseguirà per tutta l’estate negli spazi climatizzati del Centro Commerciale Meduna, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Ogni giorno, compresi sabato e domenica, dalle 10 alle 12, vengono proposte gratuitamente attività ricreative, momenti di animazione e occasioni di incontro.

Una risposta concreta alle ondate di calore

L’assessora alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci sottolinea come l’aumento delle temperature richieda una risposta condivisa da parte dell’intera comunità. Il caldo, infatti, può avere conseguenze importanti sulla salute delle persone anziane e aumentare il rischio di isolamento sociale.

“Estate Fresca 2026” si inserisce all’interno di un più ampio sistema di interventi già attivato dal Comune, che comprende il Piano Emergenza Caldo, la consegna gratuita dell’acqua a domicilio, il Grest Over 65 a Villa Baschiera Tallon e il potenziamento dell’assistenza domiciliare.

L’obiettivo è offrire luoghi accessibili e accoglienti dove trascorrere le ore più calde della giornata, favorendo allo stesso tempo il mantenimento delle relazioni sociali e il benessere psicofisico.

La collaborazione tra pubblico, imprese e volontariato

Per l’assessora Cucci, il progetto rappresenta anche un esempio di welfare di comunità, costruito grazie alla disponibilità di esercenti, associazioni e realtà del volontariato che hanno scelto di collaborare per rafforzare la rete di sostegno alle persone più vulnerabili.

Anche la presidente del Centro Commerciale Meduna, Antonella Popolizio, evidenzia come la messa a disposizione degli spazi rappresenti un gesto concreto di attenzione verso la cittadinanza, reso possibile anche grazie alla collaborazione di Coop Alleanza 3.0.

Sulla stessa linea il presidente FIPE Bar Confcommercio Pordenone, Fabio Cadamuro, che ricorda il ruolo dei pubblici esercizi come punti di riferimento per la vita sociale delle città. Offrire un luogo accogliente dove trascorrere qualche ora in compagnia, sottolinea, significa contribuire concretamente all’inclusione e alla prevenzione delle situazioni di fragilità.

Non solo Centro Meduna: disponibili anche altri spazi climatizzati

Oltre agli spazi del Centro Commerciale Meduna, chi avesse necessità di trovare refrigerio durante le ore più calde può usufruire anche della Biblioteca Civica e del Centro per le Famiglie di Corso Garibaldi, accessibili durante i rispettivi orari di apertura.

Con “Estate Fresca 2026” il Comune punta così a consolidare una rete territoriale capace di intercettare i bisogni prima che diventino emergenze, valorizzando il contributo del volontariato e rafforzando la dimensione comunitaria dell’assistenza.

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