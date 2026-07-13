A23, tre notti di chiusure tra Udine e Gemona Osoppo: attenzione alle deviazioni

Sulla A23 Udine-Tarvisio sono in programma tre chiusure notturne tra il 15 e il 21 luglio per consentire lavori di manutenzione su un ponte. I provvedimenti interesseranno il tratto compreso tra Udine e Gemona Osoppo in entrambe le direzioni di marcia, con modifiche alla viabilità e percorsi alternativi per gli automobilisti.

Chiusura verso Udine nella notte tra il 15 e il 16 luglio

Il primo intervento è previsto dalle 22 di mercoledì 15 luglio alle 6 di giovedì 16 luglio, quando sarà chiuso il tratto Gemona Osoppo–Udine nord in direzione Udine.

Durante la fascia oraria interessata non sarà accessibile l’area di servizio Ledra ovest. Inoltre, le aree di parcheggio Rio Gelato ovest e Cormor ovest saranno chiuse già dalle 12 di mercoledì 15 luglio fino alle 6 del mattino successivo.

Per chi viaggia verso Udine, l’uscita sarà obbligatoria a Gemona Osoppo. Il percorso alternativo prevede di proseguire lungo la Strada provinciale 49 Osovana e la Strada statale 13 Pontebbana in direzione Udine, con successivo rientro in autostrada alla stazione di Udine nord.

Due chiusure notturne in direzione Tarvisio

Altri due provvedimenti riguarderanno invece la carreggiata in direzione Tarvisio.

Il tratto Udine sud–Gemona Osoppo sarà infatti chiuso:

dalle 23 di giovedì 16 luglio alle 5 di venerdì 17 luglio ;

; dalle 23 di lunedì 20 luglio alle 5 di martedì 21 luglio.

In entrambe le notti non saranno raggiungibili l’area di servizio Ledra est e le aree di parcheggio Cormor est e Rio Gelato est.

I percorsi alternativi

Per i veicoli diretti verso Tarvisio, il percorso consigliato prevede l’utilizzo della tangenziale di Udine in direzione Tarvisio, per poi proseguire sulla Strada provinciale 49 Osovana e rientrare sulla A23 alla stazione di Gemona Osoppo.

Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione di un ponte lungo l’autostrada e comporteranno limitazioni esclusivamente nelle fasce orarie notturne indicate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook