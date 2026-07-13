Ruba una borsa sotto l’ombrellone e fa acquisti con la carta della vittima: denunciato un 65enne a Lignano

Una borsa lasciata per pochi istanti sotto un ombrellone è bastata a un 65enne residente a Udine per mettere a segno un furto sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. L’uomo è stato però identificato in breve tempo dai Carabinieri, che lo hanno denunciato con l’ipotesi di reato di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante. La refurtiva, compresi i documenti e la carta di credito della vittima, è stata recuperata e restituita.

Il furto sulla spiaggia

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa. La proprietaria aveva lasciato la propria borsetta incustodita sotto l’ombrellone mentre si allontanava per pochi istanti.

Approfittando della situazione, il 65enne si sarebbe impossessato della borsa, all’interno della quale si trovavano documenti personali e una carta di credito.

Acquisti con la carta di credito

Dopo il furto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe utilizzato la carta di credito sottratta per effettuare alcuni acquisti, per un importo complessivo di circa 60 euro.

La vittima si è accorta rapidamente dell’accaduto e si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti.

Le indagini dei Carabinieri

L’attività investigativa ha permesso ai militari di risalire in breve tempo al presunto autore del furto, che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.

I Carabinieri sono inoltre riusciti a recuperare i documenti e la carta di credito, successivamente riconsegnati alla legittima proprietaria.

Controlli rafforzati durante l’estate

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo potenziati predisposti a Lignano Sabbiadoro per la stagione estiva.

Dal mese di giugno la Stazione dei Carabinieri garantisce infatti una copertura del territorio 24 ore su 24, grazie all’impiego di pattuglie sia in uniforme sia in abiti civili. Tra i compiti del personale in borghese rientra anche la vigilanza delle spiagge, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori.

L’Arma rinnova infine l’invito ai bagnanti a non lasciare mai incustoditi borse, zaini, documenti, denaro, carte di pagamento, dispositivi elettronici e oggetti di valore, anche solo per pochi minuti.

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