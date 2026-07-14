Monfalcone Estate 2026, cultura e sport fanno il pieno: ora Cena in Bianco, jazz e visite guidate

Due appuntamenti sold out, una piazza gremita e le strade cittadine trasformate nel palcoscenico dello sport paralimpico. Il secondo fine settimana di Monfalcone Estate 2026 ha registrato una partecipazione significativa, confermando l’interesse del pubblico per un calendario capace di unire cultura, spettacolo, socialità e inclusione.

Dalla navigazione letteraria di Geografie Estate agli scacchi viventi in Piazza della Repubblica, fino alla terza tappa del Giro d’Italia Handbike, la città ha accolto iniziative rivolte a pubblici differenti. L’attenzione si sposta ora sugli eventi in programma tra venerdì 17 e sabato 18 luglio, con la Cena in Bianco, il concerto di Jazzinsieme e nuove visite guidate alla scoperta della storia cittadina.

Geografie Estate, oltre 140 persone alla navigazione letteraria

La prima navigazione letteraria di Geografie Estate ha fatto registrare il tutto esaurito, portando oltre 140 partecipanti lungo il litorale monfalconese. Protagonista dell’incontro è stata l’autrice Ludovica Elder, che ha accompagnato il pubblico in un’esperienza sospesa tra racconto, paesaggio e navigazione.

Il format si conferma uno dei più apprezzati della programmazione estiva cittadina. Anche l’appuntamento successivo, previsto per il 24 luglio, risulta infatti già sold out.

Secondo il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan, il risultato premia una programmazione costruita sulla qualità e sull’originalità delle proposte, valorizzando al tempo stesso il mare e il territorio costiero della città.

Scacchi Stellari riempie Piazza della Repubblica

Grande risposta di pubblico anche per Scacchi Stellari, lo spettacolo che ha trasformato Piazza della Repubblica in una grande scacchiera animata.

L’iniziativa, arricchita dall’esibizione della banda cittadina, ha coinvolto adulti e bambini grazie a una formula capace di combinare gioco, rappresentazione scenica e partecipazione collettiva. L’Amministrazione comunale ha già manifestato l’intenzione di riproporre l’evento.

La presidente di Bazinga Eventi, Loredana Barile, ha sottolineato come il successo sia stato reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontari, oltre che dalla partecipazione del pubblico.

Giro d’Italia Handbike, a Monfalcone sport e inclusione

Il fine settimana ha avuto anche un forte valore sportivo e sociale grazie alla tappa monfalconese del Giro d’Italia Handbike, che ha portato in città alcuni dei migliori atleti europei della disciplina.

Sul podio assoluto sono saliti Rafał Wilk, Anej Doplihar e Martín Berchesi. Particolare soddisfazione è stata espressa per la vittoria della friulana Katia Aere, atleta della Polisportiva Trivium, celebrata dal Comitato Italiano Paralimpico del Friuli-Venezia Giulia come un risultato importante per l’intero movimento regionale.

La manifestazione si è conclusa nella pineta dell’area sportiva con il tradizionale Pasta Party, che ha riunito atleti, accompagnatori, volontari e rappresentanti delle istituzioni.

L’assessore allo Sport Fabio Banello ha evidenziato soprattutto la forza e la resilienza degli atleti, ringraziando le 74 persone che hanno lavorato all’organizzazione della giornata nonostante temperature vicine ai 34 gradi.

Banello ha inoltre annunciato l’intenzione di riproporre l’esperienza nel 2027, individuando un periodo tra maggio e settembre per favorire un coinvolgimento ancora maggiore delle scuole del territorio.

Cena in Bianco il 17 luglio, quasi esauriti i 300 posti

L’appuntamento più atteso dei prossimi giorni è la Cena in Bianco, in programma venerdì 17 luglio in Piazza della Repubblica. Le prenotazioni stanno procedendo rapidamente e il raggiungimento del tutto esaurito appare ormai vicino.

La piazza potrà accogliere 300 partecipanti, invitati a vestirsi di bianco e ad aggiungere all’abbigliamento o all’allestimento della tavola un dettaglio di colore blu.

Il blu è stato scelto come colore simbolo dell’edizione 2026 per richiamare la sensibilizzazione sull’autismo e valorizzare la collaborazione con AutStanding – La Sosta Inclusiva, progetto di ristorazione che coinvolge giovani con disturbi dello spettro autistico.

I partecipanti potranno scegliere la White box, proposta al costo di 25 euro e contenente un menù completo preparato da AutStanding. I ragazzi e il personale del progetto saranno presenti anche durante l’evento con il ruolo di hostess e steward.

Resta possibile partecipare gratuitamente, portando cibi preparati a casa oppure acquistando pietanze negli esercizi commerciali della città. Il momento conclusivo della serata sarà lo spettacolo delle fontane danzanti, aperto a tutti i cittadini, anche a chi non prenderà parte alla cena.

Le prenotazioni vengono raccolte attraverso il sito del Comune di Monfalcone fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Jazzinsieme al Porticciolo Nazario Sauro

Sabato 18 luglio, alle ore 21, il calendario proseguirà al Porticciolo Nazario Sauro con il concerto dei Lapeka, nell’ambito della rassegna Jazzinsieme Monfalcone.

Il collettivo, nato a Trieste nel 2023, propone un repertorio originale nel quale confluiscono jazz, funk, salsa, musica giamaicana e sonorità afro-latine.

Sul palco si esibiranno Flavio Davanzo alla tromba, Max Ravanello al trombone, Jurica Prodan al sax, Samuele Gandin al pianoforte, Andrea Medeot al basso, Pietro Ricci alla batteria e Alessandro Petrussa alle percussioni.

L’ingresso al concerto sarà libero.

Visite guidate alla Galleria Rifugio, al MuCa e al Cantiere navale

Nel fine settimana proseguiranno anche le iniziative dedicate alla scoperta del patrimonio storico e industriale di Monfalcone.

Le visite guidate gratuite alla Galleria Rifugio sono in programma venerdì 17 luglio alle ore 20 e sabato 18 luglio alle ore 10. La partecipazione è possibile previa prenotazione al numero 334 6000121 oppure scrivendo a booking@comune.monfalcone.go.it.

Sabato mattina, alle ore 10 e alle ore 11, saranno proposte anche le visite guidate al Museo della Cantieristica e al Cantiere Navale, al costo di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0481 494280 oppure l’indirizzo urp@comune.monfalcone.go.it.

Un’estate tra cultura, sport e socialità

Per l’assessore agli Eventi e ai Rioni Irene Cristin, i risultati del secondo fine settimana confermano la validità di un programma in grado di rivolgersi a un pubblico eterogeneo.

La navigazione letteraria, gli scacchi viventi, lo sport paralimpico e la Cena in Bianco rappresentano esperienze differenti, accomunate dalla volontà di trasformare gli spazi cittadini in luoghi di incontro.

Monfalcone Estate 2026 prosegue così nel segno della partecipazione, con eventi pensati non soltanto per intrattenere, ma anche per trasmettere valori legati all’inclusione, alla conoscenza del territorio e alla condivisione.

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