Udine, da oggi cambiano gli accessi al centro: telecamere ZTL attive, scattano le multe automatiche

Da lunedì 14 luglio le telecamere installate ai varchi della Zona a traffico limitato di Udine sono pienamente operative. Dopo tre mesi di pre-esercizio, durante i quali il sistema ha avuto una funzione esclusivamente informativa senza emettere sanzioni, entra ora in vigore il controllo automatico degli accessi. Chi transiterà senza un’autorizzazione valida riceverà la sanzione prevista dal Codice della strada.

L’assessora alla Polizia locale Rosi Toffano ha spiegato che l’amministrazione ha scelto un percorso graduale, privilegiando l’informazione rispetto all’aspetto sanzionatorio. Durante i mesi di prova gli agenti hanno presidiato i varchi, fornendo chiarimenti ai cittadini e accompagnandoli nell’utilizzo delle nuove modalità di accesso. L’obiettivo della ZTL, ha ricordato l’assessora, è regolare il traffico nel centro storico, tutelare le aree più sensibili e migliorare la vivibilità della città.

Dove sono installate le telecamere

Il sistema rileva automaticamente le targhe dei veicoli in ingresso e verifica in tempo reale la presenza di un permesso valido.

Le aree interessate sono due. La prima comprende la ZTL del centro storico, con i varchi di via Palladio, via Battisti, via Savorgnana/piazza Venerio, via Manin e vicolo Sillio. La seconda è la ZTL Viola, accessibile attraverso il varco di via Viola/via Cernazai.

Restano invece esclusi dal controllo elettronico via Liruti, via Giovanni da Udine e via Verdi, dove i controlli continueranno a essere effettuati direttamente dagli agenti della Polizia locale.

Chi può ottenere il permesso

Possono richiedere un’autorizzazione i residenti nelle ZTL Centro e Viola, i frontisti con garage o posto auto privato, i titolari di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi situati nelle aree interessate, le persone con disabilità in possesso del relativo contrassegno, i professionisti sanitari e veterinari, le imprese che consegnano medicinali e gli operatori che effettuano consegne o interventi all’interno delle zone a traffico limitato.

Le richieste possono essere presentate online attraverso il portale del Comune utilizzando SPID o Carta d’identità elettronica. Il servizio consente anche di richiedere permessi temporanei e permanenti, modificare o cancellare targhe autorizzate e, nei casi previsti, sanare un accesso entro 72 ore dal transito.

Sul sito istituzionale è inoltre disponibile una sezione dedicata alla ZTL con mappa interattiva dei varchi, disciplinari, FAQ e accesso diretto ai servizi online.

I dati della fase di prova

Nel corso dei tre mesi di sperimentazione il sistema ha registrato circa 400 accessi non autorizzati. In questa fase gli automobilisti non sono stati multati, ma hanno ricevuto esclusivamente un avviso informativo. Chi era già stato segnalato in precedenza non ha ricevuto ulteriori comunicazioni.

L’analisi dei dati mostra che circa la metà delle violazioni ha riguardato cittadini residenti a Udine, mentre il restante 50% ha interessato automobilisti provenienti da altri comuni.

Da oggi, invece, gli accessi non autorizzati rilevati dalle telecamere comporteranno l’emissione automatica della sanzione, che sarà notificata ai proprietari dei veicoli tramite posta.

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