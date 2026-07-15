Udine, debutto delle telecamere Ztl: già 150 accessi non autorizzati nel primo giorno

È iniziata senza particolari problemi la fase operativa delle telecamere della Zona a traffico limitato di Udine. Nel corso della prima giornata di attivazione ufficiale, il sistema elettronico ha registrato circa 150 transiti non autorizzati, segnando l’avvio del controllo automatico degli accessi al centro storico dopo il lungo periodo di pre-esercizio e informazione rivolto ai cittadini.

Agenti presenti ai sei varchi per assistere gli automobilisti

Per rendere il passaggio al nuovo sistema il più semplice possibile, il Comune ha scelto di presidiare tutti e sei gli accessi alla Ztl con gli agenti della Polizia locale. Il loro compito, però, non è stato quello di sanzionare gli automobilisti, ma di fornire assistenza, chiarimenti e supporto pratico a chi aveva dubbi sulle nuove modalità di accesso.

Durante la giornata gli operatori hanno gestito decine di richieste di informazioni, verificando la validità dei permessi e aiutando gli utenti a comprendere il funzionamento del sistema.

Pass disabili, tempi di permanenza e registrazione delle targhe

Tra le questioni affrontate dagli agenti, una cinquantina di richieste hanno riguardato principalmente i pass per le persone con disabilità, i tempi massimi di permanenza consentiti all’interno della Zona a traffico limitato e le procedure telematiche necessarie per comunicare o registrare la targa del proprio veicolo.

L’attività informativa ha consentito di chiarire i dubbi degli automobilisti e di accompagnare il debutto del nuovo sistema senza particolari disagi.

Una sola multa, ma non per gli accessi alla Ztl

Nonostante i circa 150 transiti non autorizzati registrati dalle telecamere, nel corso della giornata è stata elevata una sola sanzione, che non riguardava il superamento dei varchi elettronici, bensì un divieto di sosta all’interno del perimetro della Ztl.

Il sistema entra ora nella fase ordinaria

Terminata la prima giornata assistita, il controllo elettronico degli accessi entra ora pienamente a regime. L’attivazione rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato mesi fa con prove tecniche e campagne informative, pensate per consentire agli automobilisti di familiarizzare con la posizione delle telecamere e con le nuove regole.

L’assessora alla Polizia locale Rosi Toffano ha espresso soddisfazione per l’esito del debutto.

«L’avvio del controllo automatico si è svolto nel migliore dei modi. Il lavoro preparatorio svolto negli ultimi mesi dal comando, unito al periodo di prova, ha consentito di affrontare questo debutto con consapevolezza e senza alcuna criticità», ha dichiarato.

Secondo l’assessora, l’automazione dei varchi rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il rispetto delle regole, tutelare il centro storico e migliorare la vivibilità della città, a beneficio dei residenti, delle attività commerciali e dei visitatori. Da ora in avanti saranno quindi le telecamere a costituire il principale sistema di controllo degli accessi alla Ztl di Udine.

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