Mondiali 2026, Spagna-Argentina è la finalissima: decisiva la rimonta dell’Albiceleste

Saranno Spagna e Argentina a contendersi il titolo dei Mondiali 2026. Le due nazionali hanno superato rispettivamente Francia e Inghilterra nelle semifinali disputate il 14 e il 15 luglio, conquistando l’accesso alla finalissima in programma domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. La Roja ha battuto i francesi con un netto 2-0, mentre l’Albiceleste ha rimontato gli inglesi imponendosi 2-1 nei minuti conclusivi.

La Spagna supera la Francia con Oyarzabal e Porro

Nella prima semifinale, giocata al Dallas Stadium, la Spagna ha sconfitto la Francia per 2-0, confermando la solidità mostrata durante tutta la competizione. La formazione spagnola è riuscita a limitare le iniziative offensive dei Bleus e a colpire nei momenti decisivi della partita.

Il risultato si è sbloccato al 22° minuto, quando Mikel Oyarzabal ha trasformato un calcio di rigore portando avanti la Roja. La Spagna ha poi raddoppiato nella ripresa, al 58° minuto, con la rete di Pedro Porro, scelto anche come migliore giocatore dell’incontro.

Il successo permette agli spagnoli di tornare in una finale mondiale sedici anni dopo il trionfo del 2010. La Francia, invece, dovrà accontentarsi della finale per il terzo posto dopo essere stata battuta da una Spagna capace di controllare il gioco e punire gli avversari con grande concretezza.

L’Argentina rimonta l’Inghilterra nel finale

Più combattuta e spettacolare la seconda semifinale, disputata all’Atlanta Stadium. L’Inghilterra è passata in vantaggio al 55° minuto grazie ad Anthony Gordon, avvicinandosi alla qualificazione alla finale.

L’Argentina, campione del mondo in carica, non si è però arresa e ha ribaltato la partita negli ultimi minuti. Il pareggio è arrivato all’85° minuto con Enzo Fernández, prima del gol decisivo segnato da Lautaro Martínez al 92° minuto.

Il successo per 2-1 consente all’Albiceleste di raggiungere la seconda finale mondiale consecutiva. Lionel Messi è stato premiato come migliore giocatore della partita, al termine di una semifinale nella quale l’Argentina ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di reagire nei momenti di maggiore difficoltà.

Finale Spagna-Argentina il 19 luglio

La finale tra Spagna e Argentina si disputerà domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Il calcio d’inizio è fissato alle 15 ora locale, corrispondenti alle 21 in Italia.

Di fronte ci saranno i campioni d’Europa spagnoli e i campioni del mondo e del Sudamerica argentini. Sabato 18 luglio, invece, Francia e Inghilterra si affronteranno nella finale per il terzo posto.

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