Pallacanestro Trieste, Josh Hiller è il nuovo presidente: ecco il nuovo Consiglio di amministrazione

Josh Hiller è il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della Pallacanestro Trieste. La nomina è stata deliberata dall’assemblea dei soci riunita nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio. Insieme al socio di maggioranza di Cotogna Sports Group (Csg), entrano nel nuovo Cda anche Connor Barwin e Aaron Leopold, nominati consiglieri.

Un Cda snello per accelerare le decisioni

Il nuovo Consiglio di amministrazione lavorerà in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per proseguire lo sviluppo del progetto Pallacanestro Trieste.

“Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha l’obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste. Abbiamo scelto in questa fase di operare con un Cda snello con l’obiettivo di accelerare il processo decisionale e garantire al gm tutti gli strumenti necessari per agire immediatamente“, ha dichiarato Hiller.

I ringraziamenti e i nuovi incarichi

Il neo presidente ha ringraziato Daniele Muha, presidente di Trieste Basket, e il precedente socio di maggioranza Paul Matiasic, “per il lavoro svolto e per aver fatto crescere questa organizzazione”.

Contestualmente sono stati annunciati anche due nuovi incarichi: Daniele Cavaliero è stato nominato Assistant General Manager, mentre Fausto Salvador contribuirà allo sviluppo di un piano innovativo e sostenibile di lungo periodo per la Pallacanestro Trieste.

La roadmap per il futuro del club

Come spiegato dalla società, il nuovo Consiglio di amministrazione si è già insediato, ha ricevuto i relativi poteri e una roadmap per operare nel mercato sportivo, delegando Michael Arcieri alla prosecuzione di tutte le attività operative.

“Siamo impegnati a guardare al futuro costruendo un modello di basket sostenibile“, ha concluso Hiller, indicando l’obiettivo del nuovo corso gestionale della società.

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