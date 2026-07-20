A23, tre notti di chiusure tra Pontebba e Carnia: ecco quando e come cambiano i percorsi

Nuove chiusure notturne sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio per consentire gli interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie. Tra martedì 21 e venerdì 24 luglio il tratto compreso tra Pontebba e Carnia sarà interessato da limitazioni al traffico, alternate nelle due direzioni. Durante le chiusure gli automobilisti dovranno lasciare l’autostrada e percorrere la viabilità ordinaria prima di rientrare al casello successivo.

La chiusura in direzione Udine

La prima interruzione è prevista dalle 22 di martedì 21 luglio alle 6 di mercoledì 22 luglio. In questa fascia oraria sarà chiuso il tratto Pontebba-Carnia in direzione Udine.

Durante la chiusura non saranno accessibili l’area di servizio Campiolo Ovest e le aree di parcheggio Stavoli Sachs Ovest e Carnia Ovest. Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente al casello di Pontebba, proseguire lungo la strada statale 13 Pontebbana e la statale 52 Carnica verso Udine, per poi rientrare in A23 alla stazione di Carnia.

Due notti di stop verso Tarvisio

Le successive limitazioni interesseranno invece la carreggiata in direzione nord. Nelle notti di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, sempre nella fascia oraria 22-6, sarà chiuso il tratto Carnia-Pontebba in direzione Tarvisio.

In questo caso i veicoli dovranno uscire al casello di Carnia, seguire la statale 52 Carnica e la statale 13 Pontebbana verso Tarvisio e rientrare in autostrada alla stazione di Pontebba.

Chiuse anche alcune aree di parcheggio

In occasione delle due chiusure in direzione Tarvisio, dalle ore 12 di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio e fino alla riapertura del tratto, resteranno chiuse anche le aree di parcheggio Campiolo Est, Resiutta Est e Cadramazzo Est.

Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione e controllo delle gallerie lungo la A23 e comporteranno modifiche temporanee alla circolazione nelle ore notturne. Per evitare rallentamenti è consigliabile programmare gli spostamenti tenendo conto delle deviazioni previste.

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