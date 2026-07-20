Lo convincono a volare a Roma con tutti i suoi beni: 80enne di Udine truffato e abbandonato a Ciampino

Un 80enne residente a Udine è stato vittima di una sofisticata truffa che lo ha portato fino a Roma, dove è stato derubato dei suoi gioielli, delle carte di credito, del bancomat, di un libretto postale e di denaro contante. Dopo essere stato abbandonato nei pressi dell’aeroporto di Ciampino, l’uomo è stato soccorso dai carabinieri, che lo hanno assistito e accompagnato al volo di rientro verso Trieste. Sono ora in corso le indagini per identificare i tre giovani ritenuti responsabili del raggiro.

Il finto allarme sui movimenti bancari

La vicenda è iniziata il 14 luglio, quando l’anziano ha ricevuto sul cellulare un sms apparentemente inviato da Nexi, nel quale veniva segnalata una presunta operazione sospetta di oltre mille euro sul suo conto. Il messaggio invitava a contattare un numero telefonico per bloccare la transazione.

Il giorno successivo il pensionato ha telefonato al recapito indicato. Dall’altra parte della cornetta ha risposto un uomo che si è presentato come operatore della polizia postale, sostenendo che il denaro e i beni dell’anziano fossero nel mirino di una banda di criminali.

Convinto a partire per Roma con tutti i beni di valore

Facendo leva sulla paura, il truffatore ha convinto l’uomo a raccogliere gioielli di famiglia, carte di credito, bancomat, libretto postale e contanti, spiegandogli che avrebbe dovuto raggiungere immediatamente Roma per mettere tutto al sicuro e bloccare i presunti pagamenti fraudolenti.

Scosso dalla situazione, l’80enne è partito con il primo volo disponibile da Trieste, atterrando in serata all’aeroporto di Fiumicino.

La consegna ai tre giovani e l’abbandono a Ciampino

All’uscita del Terminal 1 l’uomo è stato avvicinato da tre giovani a bordo di un’auto scura, ai quali ha consegnato il denaro, i monili in oro, le carte di pagamento e i relativi codici Pin. I truffatori gli hanno lasciato soltanto una piccola somma per acquistare il biglietto del ritorno, promettendogli che il resto gli sarebbe stato restituito il giorno seguente direttamente a casa.

Poco dopo, però, lo hanno fatto scendere nei pressi dell’aeroporto di Ciampino, invitandolo a prendere un volo per rientrare in Friuli. Solo una volta arrivato alla biglietteria ha scoperto che da quello scalo non erano previsti voli diretti per Trieste, comprendendo di essere stato vittima della truffa.

Il soccorso dei carabinieri e le indagini

I carabinieri della stazione di Ciampino aeroporto, notando l’anziano in evidente stato di agitazione, lo hanno accompagnato in caserma, dove lo hanno tranquillizzato, rifocillato e raccolto la denuncia. Successivamente lo hanno accompagnato nuovamente all’aeroporto di Fiumicino, assistendolo fino all’imbarco sul primo volo diretto a Trieste.

Le indagini sono in corso. I militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei due aeroporti, oltre a svolgere accertamenti sul numero telefonico utilizzato dai truffatori e sugli eventuali movimenti bancari riconducibili alla vicenda.

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