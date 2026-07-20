Maduka Okoye e Cardi B insieme a Parigi: le immagini che stanno facendo il giro del web

Maduka Okoye e Cardi B sono la nuova coppia del momento? Per ora non ci sono conferme, ma le immagini dei due insieme durante la Haute Couture di Jean Paul Gaultier a Parigi hanno già fatto il giro del mondo. Il portiere dell’Udinese, diventato negli ultimi mesi una vera celebrità anche fuori dal campo, è stato fotografato accanto alla rapper americana in occasione della settimana della moda parigina, dando il via a una valanga di indiscrezioni.

Le immagini che hanno acceso il gossip

A far discutere sono stati gli scatti e i video realizzati durante la sfilata. Okoye e Cardi B erano seduti uno accanto all’altra in prima fila, sorridenti e intenti a conversare con evidente sintonia. Secondo quanto riportato da Page Six, celebre sezione dedicata al gossip del New York Post, il portiere avrebbe anche accompagnato la cantante al proprio posto tenendola per mano.

Le indiscrezioni sono aumentate dopo la diffusione di un secondo filmato, girato sulla terrazza di un ristorante parigino, dove i due appaiono ancora insieme in un clima rilassato e complice. Tanto è bastato per alimentare le speculazioni sui social, dove migliaia di utenti hanno iniziato a parlare di un possibile flirt.

Chi è Cardi B

La protagonista del gossip è una delle artiste più popolari del panorama musicale internazionale. Cardi B, pseudonimo di Belcalis Almánzar, ha conquistato il successo mondiale con hit come Bodak Yellow e WAP, vincendo anche un Grammy Award.

Negli ultimi anni è diventata una presenza fissa alle settimane della moda, distinguendosi per look spettacolari e apparizioni capaci di attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo.

Okoye, dal campo ai riflettori internazionali

Anche Maduka Okoye è ormai un volto conosciuto ben oltre il calcio. Dopo una stagione in crescita con l’Udinese, il portiere della nazionale nigeriana ha visto aumentare enormemente la propria popolarità grazie alle immagini diffuse durante alcune partite internazionali.

Il suo aspetto fisico gli è valso il titolo di uno dei calciatori più belli al mondo secondo numerosi utenti dei social. Nel giro di pochi giorni il suo profilo Instagram è passato da circa 250 mila a oltre 750 mila follower, trasformandolo in un autentico fenomeno virale.

Nessuna conferma ufficiale

Nonostante il clamore mediatico, non esistono conferme sulla natura del rapporto tra i due. Gli stessi articoli pubblicati da Page Six precisano che si tratta esclusivamente di indiscrezioni e che né Maduka Okoye né Cardi B hanno commentato le voci. Anche i rispettivi rappresentanti, almeno per il momento, non hanno rilasciato dichiarazioni.

Le immagini di Parigi continuano però ad alimentare il dibattito online e, finché non arriverà una smentita o una conferma, il possibile legame tra il portiere dell’Udinese e la star americana resterà uno dei gossip più seguiti dell’estate.

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