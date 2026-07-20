Rubano un’auto a Lignano e fanno acquisti con una carta di credito rubata: arrestati due diciottenni

Due diciottenni friulani sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro con l’accusa di furto di autovettura e indebito utilizzo di strumenti di pagamento in concorso. I giovani, residenti nella Bassa Friulana e a Udine, sono ritenuti coinvolti in un furto avvenuto nei giorni scorsi nel comune balneare.

Secondo la ricostruzione dei militari, durante la notte si sarebbero introdotti nelle pertinenze di un’abitazione di Lignano, rubando documenti personali e una carta di credito da una prima auto, per poi impossessarsi di una seconda vettura e allontanarsi.

Le indagini dei carabinieri

La carta di credito rubata sarebbe stata utilizzata poco dopo a Palazzolo dello Stella per acquistare sigarette a un distributore automatico. La denuncia della proprietaria, una 40enne di Lignano, ha dato il via alle indagini.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle verifiche sulle transazioni effettuate con la carta, i carabinieri sono riusciti a identificare i due giovani. L’auto e i documenti sottratti sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria.

Le misure cautelari

Dopo la convalida dell’arresto, per uno dei due diciottenni è stata disposta la custodia in carcere, mentre per l’altro il giudice ha applicato l’obbligo di permanenza notturna in casa e il divieto di lasciare il Friuli-Venezia Giulia.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata con una sentenza definitiva.

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