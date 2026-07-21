Al CRO di Aviano arriva la nuova risonanza magnetica: intelligenza artificiale, esami più rapidi e meno claustrofobia

La Radiologia oncologica del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano compie un importante passo avanti con l’entrata in funzione della nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla, un’apparecchiatura di ultima generazione che migliora le capacità diagnostiche e assistenziali dell’istituto. L’investimento, pari a circa 1,4 milioni di euro, è stato finanziato interamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il nuovo sistema sostituisce la precedente apparecchiatura e si affianca alla risonanza magnetica da 3 Tesla già presente nella struttura, ampliando ulteriormente le possibilità di diagnosi e cura offerte ai pazienti.

Immagini ad alta definizione e diagnosi più precise

La nuova risonanza garantisce immagini ad elevata risoluzione per tutti i principali distretti corporei, con prestazioni particolarmente efficaci negli ambiti oncologico, neurologico e muscolo-scheletrico.

L’elevata qualità delle immagini consente ai medici di effettuare diagnosi estremamente accurate, rappresentando un importante supporto sia per il percorso terapeutico sia per le attività di screening svolte dal centro.

L’intelligenza artificiale accelera gli esami

Tra le innovazioni più significative spicca l’integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale, progettati per ridurre sensibilmente i tempi di acquisizione delle immagini senza compromettere la qualità diagnostica.

Questa tecnologia permette di rendere gli esami più rapidi, migliorando l’efficienza del servizio e contribuendo a ottimizzare l’attività clinica della Radiologia oncologica.

Maggiore comfort durante l’esame

Oltre alle prestazioni tecnologiche, particolare attenzione è stata dedicata al benessere dei pazienti. La nuova risonanza è infatti progettata per rendere l’esperienza meno stressante.

Il tunnel più corto e l’apertura ampliata fino a 70 centimetri, rispetto ai tradizionali 60, contribuiscono a ridurre la sensazione di claustrofobia e a diminuire l’ansia durante l’esame.

La tecnologia impiegata offre inoltre un notevole abbattimento del rumore, uno degli aspetti più fastidiosi della risonanza magnetica. Anche l’ambiente è stato ripensato con un’attenzione particolare all’umanizzazione degli spazi: la sala è stata allestita con pannelli retroilluminati raffiguranti immagini rilassanti, per rendere la permanenza più confortevole.

Cantiere completato in sette mesi

L’intervento di adeguamento dei locali e la successiva installazione dell’apparecchiatura sono stati completati in circa sette mesi, nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto dall’istituto.

La nuova risonanza magnetica è già operativa ed è a disposizione dei servizi assistenziali del CRO di Aviano per le attività cliniche e di screening, contribuendo a rafforzare ulteriormente l’offerta diagnostica della struttura.

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