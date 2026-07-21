Artisti di strada, libri e cinema: tutti gli eventi di Monfalcone Estate dal 21 al 26 luglio

Cinema sotto le stelle, spettacoli itineranti, incontri letterari in motonave, musica, sport e iniziative per le famiglie.

Monfalcone Estate 2026 entra nel cuore della programmazione con una settimana particolarmente ricca di appuntamenti, in calendario da martedì 21 a domenica 26 luglio.

L’evento più atteso sarà il Festival Internazionale degli Artisti di Strada Friuli-Venezia Giulia, che per due giornate trasformerà il centro cittadino in un grande palcoscenico all’aperto. Non mancheranno, però, la nuova proiezione della rassegna “Il Martedì è Cinema”, il secondo viaggio letterario di Geografie Estate verso Trieste e numerose iniziative diffuse nei rioni.

Il Festival degli Artisti di Strada anima il centro di Monfalcone

Il momento centrale della settimana sarà rappresentato dal Festival Internazionale degli Artisti di Strada Friuli-Venezia Giulia, in programma venerdì 24 e sabato 25 luglio, dalle 17.30 alle 23.30.

Per due pomeriggi e due serate, le vie e le piazze del centro di Monfalcone accoglieranno giocolieri, acrobati e performer, pronti a coinvolgere il pubblico con spettacoli dal vivo e laboratori creativi gratuiti rivolti sia ai bambini sia agli adulti.

L’iniziativa è curata dalla Compagnia del Carro di Staranzano e rappresenta uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario estivo monfalconese. L’obiettivo è portare l’intrattenimento direttamente negli spazi urbani, creando occasioni di incontro e restituendo strade e piazze alla partecipazione della comunità.

Secondo l’assessore agli Eventi e ai Rioni Irene Cristin, il festival conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di costruire una proposta capace di raggiungere tutte le fasce d’età e tutti i quartieri della città, anche grazie alla collaborazione con i comitati di rione.

Cinema all’aperto in piazza Falcone e Borsellino

La settimana di Monfalcone Estate comincia martedì 21 luglio alle 21.30, in piazza Falcone e Borsellino, con un nuovo appuntamento della rassegna “Il Martedì è Cinema”.

Sul grande schermo sarà proiettato “Dove osano le cicogne”, commedia del 2025 diretta da Fausto Brizzi e interpretata da Angelo Pintus. Il film affronta con un registro leggero e ironico temi legati alla genitorialità e alla maternità surrogata.

L’ingresso sarà gratuito. In caso di maltempo, la proiezione verrà rinviata alla serata successiva.

Letture per bambini e passeggiata musicale nei rioni

Mercoledì 22 luglio gli appuntamenti si sposteranno tra Marina Julia e il rione Romana-Solvay.

Alle 18, sulla spiaggia di Marina Julia, torna “Storie per stare insieme in spiaggia”, iniziativa dedicata ai bambini dai tre anni. Le letture saranno curate dalla Biblioteca e dai Lettori in Cantiere, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli ai libri in un contesto informale e all’aperto.

Alle 19.30 partirà invece dalla parrocchia del Santissimo Redentore di via Romana una passeggiata musicale con la Banda Civica “Città di Monfalcone”, organizzata dal Comitato di Rione Romana-Solvay.

Geografie Estate torna in motonave verso Trieste

Venerdì 24 luglio, alle 19, dal Porticciolo Nazario Sauro partirà il secondo “Viaggio in barca con autore” di Geografie Estate.

A bordo della motonave Delfino Verde, durante il tragitto verso Trieste, Stefano Bartezzaghi e Pier Mauro Tamburini presenteranno il libro “Ultimo giro di bozze”, pubblicato da Mondadori nel 2026. A dialogare con gli autori sarà la giornalista Elisa Michellut.

Il volume propone un gioco letterario costruito attorno alla figura di Niccolò Errante, autore scomparso che avrebbe disseminato la propria opera di refusi, anagrammi, enigmi e giochi linguistici affidati alla capacità interpretativa dei lettori.

I biglietti gratuiti messi a disposizione per il viaggio risultano esauriti. È tuttavia possibile iscriversi alla lista d’attesa telefonando al numero 338 3772420 ed essere ricontattati in caso di rinunce.

Chi desidera raggiungere autonomamente la presentazione può acquistare un normale biglietto per una corsa del Delfino Verde, organizzando però in autonomia anche il ritorno. Per i partecipanti regolarmente prenotati, il rientro da Trieste sarà garantito con un pullman gratuito in partenza alle 23.

La sera di venerdì 24 luglio, alle 19.30, il Centro anziani di via Fratelli Fontanot ospiterà inoltre un nuovo appuntamento con le Serate danzanti.

Cento anni del campo Cosulich e il torneo di beach volley

La settimana di Monfalcone Estate darà spazio anche allo sport. Da venerdì 23 a domenica 25 luglio, il campo sportivo comunale Oscar Cosulich festeggerà cento anni di storia.

La manifestazione sarà articolata in tre giornate dedicate alla memoria, allo sport e alla valorizzazione di uno dei luoghi più significativi della città, attraverso mostre, esibizioni e competizioni sportive.

Sabato 25 e domenica 26 luglio, dalle 15.30 alle 19.30, Marina Julia ospiterà invece il Marina Julia Beach & Volley 2026, torneo misto organizzato dall’A.R. Fincantieri.

La passeggiata a Panzano e la Festa dei nonni

Gli appuntamenti si concluderanno domenica 26 luglio con due iniziative dedicate alla storia locale e alla socialità.

Alle 18 partirà dall’Europalace Hotel di via Callisto Cosulich una passeggiata alla scoperta del villaggio operaio di Panzano, quartiere profondamente legato alla storia industriale e cantieristica di Monfalcone. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0481 494901 oppure scrivere a info@mucamonfalcone.it.

Alle 19, presso la parrocchia di Largo Isonzo, si svolgerà infine la Festa dei nonni, promossa dalla parrocchia di San Giuseppe e dal circolo Noi San Giuseppe, in collaborazione con il Comitato di Rione Largo Isonzo-Crociera.

Un programma diffuso tra centro, spiaggia e quartieri

Il calendario della quarta settimana di luglio conferma la formula scelta per Monfalcone Estate 2026: una programmazione distribuita tra centro cittadino, rioni, Marina Julia e luoghi simbolici della storia locale.

Il sindaco Luca Fasan ha sottolineato come le prime settimane della manifestazione abbiano registrato un’ampia partecipazione e un riscontro positivo da parte del pubblico. Cinema, letteratura, spettacoli, sport e attività per famiglie compongono così un’offerta pensata per animare Monfalcone durante l’intera stagione estiva e favorire nuove occasioni di incontro.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook