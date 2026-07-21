Daniel Tafa, Vajont lo ricorda con un torneo di basket: una giornata dedicata al giovane scomparso

Vajont si prepara ad accogliere, sabato 1 agosto, il primo Memorial Daniel Tafa, una giornata all’insegna dello sport e della condivisione dedicata al ricordo del giovane di 22 anni morto il 25 marzo 2025 dopo essere stato colpito da una scheggia mentre lavorava alla Stm srl di Maniago. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mantenere vivo il suo ricordo attraverso la passione che più lo rappresentava: il basket.

Una giornata per ricordare Daniel

Il Memorial non sarà soltanto una manifestazione sportiva, ma un’occasione per riunire amici, familiari e cittadini. L’evento è organizzato dall’associazione Gli Amici del Girovagando APS, insieme a Vision Vajont e VajontiAMOci – Radici per il Futuro.

Gli organizzatori spiegano che lo scopo della giornata è quello di “ricordare Daniel nel modo più bello: insieme”, trasformando il torneo in un momento di amicizia e partecipazione aperto a tutta la comunità.

La passione per il basket

Il basket ha accompagnato Daniel fin da bambino. Aveva iniziato a giocare con il mini basket di Maniago, proseguendo poi il suo percorso nelle categorie superiori fino al 2017.

Il presidente del Maniago Basket, Vittorio Del Piano, ha sempre ricordato il giovane per la sua educazione, il rispetto verso i compagni di squadra e il comportamento esemplare dentro e fuori dal campo. Dopo la sua scomparsa, la squadra gli aveva reso omaggio osservando un minuto di raccoglimento prima della partita tra Maniago e Spilibasket disputata nello stesso giorno.

Il torneo 3 contro 3

Le gare si svolgeranno nell’area festeggiamenti di Vajont con la formula del basket 3 contro 3. Il torneo potrà ospitare fino a 16 squadre, composte da un massimo di cinque giocatori ciascuna.

La competizione inizierà con una fase a gironi e proseguirà con gli incontri a eliminazione diretta, fino alla finale che assegnerà la vittoria del primo Memorial.

Un’iniziativa sostenuta dalla comunità

Gli organizzatori sottolineano come ogni partecipazione rappresenti un modo concreto per ricordare Daniel e sostenere un’iniziativa nata dal desiderio di trasformare il dolore in un momento di unione.

Vision Vajont ha inoltre ringraziato Gli Amici del Girovagando APS per il supporto nell’organizzazione dell’evento e le numerose attività locali che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram degli organizzatori.

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