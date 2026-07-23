Pordenone Pedala 2026: il 6 settembre torna la storica pedalata tra Pordenone, Rauscedo e Cordenons.

La Pordenone Pedala raggiunge un traguardo importante e si prepara a celebrare la 53ª edizione. Domenica 6 settembre migliaia di appassionati di tutte le età torneranno a percorrere le strade del Friuli Occidentale nella tradizionale manifestazione cicloturistica non competitiva, che da oltre mezzo secolo unisce sport, socialità e valorizzazione del territorio.

La partenza è fissata alle 9.15 da Piazzale Risorgimento a Pordenone, mentre l’arrivo è previsto alle 12.10 al Parco Galvani di Cordenons, dopo un percorso di 46,5 chilometri che attraverserà Fiume Veneto, Zoppola, San Giorgio della Richinvelda, Rauscedo e Cordenons. Come da tradizione, sono attese alcune migliaia di partecipanti.

Un percorso tra imprese ed eccellenze del Pordenonese

Il presidente dell’associazione Pordenone Pedala, Luigi Tomadini, ha sottolineato come la manifestazione sia cresciuta negli ultimi dieci anni mantenendo una caratteristica distintiva: portare i ciclisti alla scoperta delle eccellenze produttive del territorio.

Negli anni il percorso ha attraversato realtà industriali e imprenditoriali simbolo del Pordenonese, dalla Zanussi alle cantine e ai vivai di Rauscedo, fino al mobilificio San Giacomo. L’edizione 2026 farà invece tappa all’azienda Marrone, specializzata nella produzione di cucine professionali di alta gamma, conosciute dagli chef stellati di tutto il mondo.

Secondo Tomadini, la manifestazione rappresenta anche un’occasione per raccontare ai partecipanti le imprese che hanno contribuito alla crescita economica del territorio.

Sosta a Rauscedo e arrivo con la Cittadella della Salute

La sosta intermedia sarà ospitata al Parco Colonia di Rauscedo, nel comune di San Giorgio della Richinvelda. Il rientro passerà attraverso il guado di Murlis prima dell’arrivo al Parco Galvani.

Qui verrà distribuita la tradizionale pasta Tomadini a circa 5.000 partecipanti, mentre tornerà anche la Cittadella della Salute, organizzata con il supporto del dottor Siro Carniello e della BCC Pordenonese.

Confermata inoltre l’attenzione all’ambiente e all’inclusione, grazie all’utilizzo di stoviglie compostabili e alla disponibilità di menù dedicati ai celiaci sia durante la sosta sia all’arrivo.

Un appuntamento identitario per il territorio

Per il sindaco di Pordenone Alessandro Basso, la Pordenone Pedala rappresenta molto più di una semplice manifestazione sportiva. Il primo cittadino ha evidenziato il legame tra la pedalata, la storia produttiva del territorio e il percorso che porterà la città a essere Capitale italiana della Cultura 2027, ringraziando gli organizzatori e le numerose associazioni coinvolte.

Anche il sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon, ha ricordato come quest’anno l’evento coincida con i 75 anni della Cantina di Rauscedo e i 135 anni di Banca 360, offrendo un’ulteriore occasione per valorizzare il territorio durante il periodo della vendemmia.

Il vicesindaco di Cordenons, Andrea Serio, ha invece ribadito l’impegno del Comune nell’accogliere al meglio i partecipanti, sottolineando il valore dell’iniziativa nella promozione delle bellezze locali.

Bersaglieri, iscrizioni e mostra fotografica

Anche la 132ª Brigata Corazzata Ariete sarà presente alla manifestazione. Il colonnello Pierluigi Lodola, in rappresentanza del comandante generale Marco Nasi, ha confermato la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri e del personale militare, che curerà la preparazione della pastasciutta finale.

Le iscrizioni saranno aperte dal 24 agosto al 6 settembre presso la casetta di Piazzetta Cavour. La quota di partecipazione è di 10 euro, ridotta a 5 euro per i bambini fino a 10 anni.

Ad accompagnare l’attesa della manifestazione ci sarà anche una mostra fotografica diffusa, allestita nei negozi del centro di Pordenone e al Centro commerciale Meduna, con immagini storiche e scatti delle ultime edizioni.

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