Piancavallo senza guardia medica da 14 giorni: «Situazione nota da oltre un anno»

Piancavallo è senza guardia medica da due settimane a causa della carenza di personale. La sospensione del servizio di continuità assistenziale costringe residenti e turisti a rivolgersi all’ambulatorio della Casa di comunità di Sacile, con la necessità di scendere a valle per ricevere assistenza sanitaria.

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale Nicola Conficoni (Partito Democratico), che denuncia una situazione già segnalata in passato e mai risolta.

«Un problema noto da oltre un anno»

Secondo Conficoni, l’attuale criticità non rappresenta un’emergenza imprevedibile. Il consigliere ricorda infatti di aver presentato una prima interrogazione nel gennaio 2025, tornando poi a sollecitare la questione nel gennaio 2026 con la richiesta di discussione dell’atto.

«La situazione di forte criticità a Piancavallo, senza guardia medica da 14 giorni, non è purtroppo una novità. In oltre un anno e mezzo, però, la Giunta regionale non ha inteso dare una risposta», afferma l’esponente del Pd.

Le difficoltà per residenti e turisti

Conficoni sottolinea come Piancavallo, in quanto località montana e turistica, necessiti di un presidio sanitario efficiente, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza.

L’assenza della guardia medica obbliga chi necessita di assistenza a raggiungere Sacile, mentre, evidenzia il consigliere, anche il servizio di ambulanza dedicato non sarebbe ancora operativo.

«Non si può continuare a governare la sanità rincorrendo le emergenze», sostiene Conficoni, ribadendo la necessità di garantire servizi sanitari adeguati sul territorio.

L’appello alla Regione

Nelle conclusioni del suo intervento, il consigliere regionale attribuisce l’attuale situazione alla mancata programmazione da parte della Giunta.

Secondo Conficoni, le Case della comunità sono state istituite per rafforzare la sanità territoriale e non per sopperire alle carenze del sistema. Per questo motivo chiede che venga raccolto rapidamente l’appello dell’amministrazione comunale di Aviano affinché la criticità venga superata e il servizio di continuità assistenziale possa essere ripristinato quanto prima.

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