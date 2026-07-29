Concerti al Parco San Valentino, monta la protesta: “Spostare i grandi eventi prima che il quartiere collassi”

Il dibattito sui concerti estivi al Parco San Valentino di Pordenone continua ad animare il confronto cittadino. Nessuno mette in discussione il valore artistico degli spettacoli – come dimostrato dal successo dell’esibizione degli Skunk Anansie – ma cresce l’attenzione sulle conseguenze che gli eventi hanno per chi vive nelle aree circostanti. Al centro delle proteste ci sono rumore, traffico e carenza di parcheggi, problemi che da tempo vengono segnalati dai residenti.

L’incontro promosso dal Comune

Nei mesi scorsi il Comitato San Valentino ha denunciato più volte il disagio provocato dalla musica ad alto volume fino a tarda sera e dalle difficoltà nella circolazione durante le manifestazioni. Per affrontare la questione, l’assessore alla Cultura Alberto Parigi ha annunciato un incontro, previsto verso la fine di agosto, con i rappresentanti del comitato e con gli organizzatori dei concerti, con l’obiettivo di individuare possibili miglioramenti in vista della prossima stagione.

Il Bene Comune: “Ascoltare tutto il quartiere”

Sul tema è intervenuta anche la lista civica Il Bene Comune, che ritiene necessario ampliare il confronto oltre il solo Comitato San Valentino. Secondo il movimento, infatti, il dialogo dovrebbe coinvolgere tutti i cittadini che vivono nelle zone limitrofe al parco, compresi i residenti di via San Quirino, via Interna, via Piave, via Oberdan, via Molinari e dell’intero quartiere San Valentino, Ospedale e Sacro Cuore.

Per gli esponenti della lista civica, i residenti sono costretti a sopportare una situazione ormai diventata insostenibile, caratterizzata da inquinamento acustico, difficoltà nel riposo e da una viabilità fortemente compromessa durante gli eventi.

Traffico e parcheggi sotto accusa

Tra le criticità evidenziate figurano anche la cronica carenza di parcheggi e il traffico che, in occasione dei concerti, finirebbe per congestionare le strade del quartiere. Secondo Il Bene Comune, la situazione porta frequentemente all’occupazione irregolare di marciapiedi e passi carrabili, con notevoli disagi per chi abita nella zona.

La lista civica richiama inoltre l’attenzione sui futuri interventi urbanistici che interesseranno quell’area della città, come la riqualificazione dell’ex birrificio, la realizzazione del Polo Young e del nuovo Comando della Polizia Municipale. Opere che, a loro giudizio, contribuiranno ad aumentare ulteriormente il traffico e la pressione sul quartiere.

La proposta: trasferire i grandi concerti

Per Il Bene Comune è necessario affrontare il problema con una soluzione strutturale. La proposta è quella di spostare i grandi eventi estivi in un’altra area della città, dotata di infrastrutture adeguate per gestire viabilità e parcheggi senza incidere sulla qualità della vita dei residenti.

Secondo la lista civica, una diversa collocazione permetterebbe di garantire lo svolgimento dei concerti senza compromettere la vivibilità delle aree residenziali e senza ricorrere a nuove opere con impatto cementizio. Il confronto annunciato dal Comune a fine agosto potrebbe rappresentare il primo passo per valutare possibili alternative in vista delle prossime stagioni.

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