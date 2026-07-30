Il passaggio tra luglio e agosto porta in Friuli-Venezia Giulia uno dei fine settimana più ricchi dell’estate. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2026 il calendario propone grandi concerti, rievocazioni medievali, appuntamenti sportivi, degustazioni, spettacoli, feste popolari e attività nella natura.

Le alternative non mancano: si potrà ascoltare Il Volo nella cornice di Villa Manin, immergersi nel Medioevo a Gemona, assistere ai Campionati italiani di ciclismo a Codroipo oppure scegliere le montagne di Sappada, Pontebba e Montereale Valcellina. Ecco una selezione delle principali idee per organizzare il weekend.

Venerdì 31 luglio: Il Volo, il Medioevo di Gemona e i sapori della Malvasia

Uno degli eventi musicali più attesi è il concerto de Il Volo a Villa Manin di Passariano, a Codroipo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saliranno sul palco alle 21, per l’unica data del loro tour prevista in Friuli-Venezia Giulia. Il trio torna nella storica residenza dopo il concerto tenuto nello stesso luogo nel 2018. L’ingresso è a pagamento.

A Gemona del Friuli comincia invece la trentaquattresima edizione di Tempus est Jocundum, in programma fino a lunedì 3 agosto. Il centro storico tornerà idealmente nel Medioevo grazie a mercatini, giullari, mangiafuoco, danze, duelli di spade e taverne con pietanze ispirate all’epoca. Una manifestazione particolarmente indicata per famiglie e appassionati di rievocazioni storiche.

A Gradisca d’Isonzo, l’Arena del Castello ospita una nuova serata di Onde Mediterranee Festival. Alle 21 è prevista l’apertura di Giulia Mei, seguita alle 22 da Emma Nolde, tra le cantautrici più interessanti della nuova scena italiana. Il biglietto per il posto unico in piedi parte da 15 euro, oltre alla prevendita.

Chi preferisce l’enogastronomia può dirigersi a Porto San Rocco, a Muggia, dove dalle 18.30 alle 22.30 torna “Malvasia in Porto”. Saranno presenti più di quaranta viticoltori provenienti dal Carso, dal Breg, dall’Istria e da altri territori, con diverse interpretazioni della Malvasia abbinate a cicchetti e prodotti artigianali. Il biglietto ordinario costa 30 euro e comprende degustazioni, calice e tre gettoni per gli assaggi gastronomici.

Aquileia Film Festival tra archeologia e grandi classici del cinema

Tra gli appuntamenti culturali più importanti del fine settimana spicca l’Aquileia Film Festival, giunto alla diciassettesima edizione e ospitato alle 21 in piazza Capitolo. La rassegna, dedicata all’archeologia, alla storia e alla valorizzazione del patrimonio culturale, proseguirà fino al 4 agosto con documentari, incontri con studiosi e proiezioni accessibili anche alle persone con disabilità sensoriali.

Venerdì 31 luglio sarà presentato in prima mondiale “L’Impero Assiro – La storia rivelata”, documentario che racconta le ricerche condotte da due équipe internazionali tra antiche città e opere idrauliche realizzate quasi tremila anni fa. Alla proiezione seguirà una conversazione con gli archeologi dell’Università di Udine Daniele Morandi Bonacossi e Francesca Simi, oltre alla consegna del Premio Aquileia al film più votato dal pubblico.

Sabato 1° agosto il festival ospiterà la rassegna INCinema OUTSIDE con “La finestra sul cortile” di Alfred Hitchcock, proposto in lingua originale con sottotitoli italiani. Domenica 2 agosto sarà invece proiettato “Quando la moglie è in vacanza” di Billy Wilder, con Marilyn Monroe. Le serate di sabato e domenica saranno a ingresso gratuito e senza prenotazione, mentre per quella di venerdì è prevista la prenotazione online obbligatoria.

A Pavia di Udine il gran finale della 60ª Sagre dai Pirûs

Tradizione friulana, cucina, musica e spettacoli saranno protagonisti anche a Pavia di Udine, dove dal 31 luglio al 2 agosto si concluderà la 60ª Sagre dai Pirûs nelle notti d’estate. La storica festa delle pere, ospitata nel Parco festeggiamenti di via Roma, celebra quest’anno sei decenni di attività con chioschi enogastronomici, piatti della tradizione, dolci a base di pere e intrattenimento per tutte le età.

Venerdì 31 luglio, dalle 20.30, sono in programma una gara di briscola e il concerto “Bande sotto le stelle”, con il Circolo musicale culturale Primavera di Rivignano e la Banda Civica Città di Grado. Sabato 1° agosto la serata inizierà alle 19 con i balli di gruppo dei Cuori in Pista, seguiti alle 21 dall’Orchestra Novanta.

Domenica 2 agosto il gran finale sarà affidato all’Orchestra Alessandro & Fantasy. Alle 23 il tradizionale spettacolo pirotecnico illuminerà il cielo sopra Pavia di Udine, chiudendo ufficialmente la sessantesima edizione della manifestazione. L’ingresso agli spettacoli è gratuito e i chioschi aprono ogni sera dalle 19.

Arte e musica tra Spilimbergo e Palmanova

A Spilimbergo, alle 18, viene inaugurata “Mosaico&Mosaici 2026”, la mostra annuale dedicata alle opere realizzate dagli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli durante l’anno formativo 2025-2026. L’esposizione rappresenta un’occasione per conoscere da vicino tecniche, materiali e nuovi linguaggi di una delle istituzioni artistiche più prestigiose del territorio. L’ingresso è libero.

Alle 20.45, nella Polveriera Napoleonica Garzoni di Palmanova, è invece in programma “Notte Blanc – Luce & Suono”. Il Blanc String Orchestra, diretto da Claudio Di Meo, proporrà un concerto a lume di candela in uno degli spazi più suggestivi della città stellata. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata.

Un’ulteriore alternativa arriva da Trieste, dove alle 21, al Museo d’Antichità Winckelmann, il Trieste Brazil Festival propone il concerto dei Samba Misto, formazione che unisce musicisti brasiliani e italiani in un incontro tra samba tradizionale e sonorità contemporanee.

Sabato 1° agosto: il ciclismo tricolore invade Codroipo

Il principale appuntamento sportivo del weekend è rappresentato dai Campionati italiani cronometro a squadre, che sabato porteranno a Codroipo oltre cinquanta formazioni provenienti da tutta Italia.

Saranno assegnati i titoli delle categorie Allievi, Allieve, Juniores maschili e femminili, Under 23 e Donne Elite-Under 23. Le partenze e gli arrivi saranno concentrati in piazza Garibaldi, con le diverse competizioni distribuite nel pomeriggio. L’evento dovrebbe richiamare circa 1.500 persone tra atleti, tecnici e accompagnatori.

In serata la musica si sposta al Festival di Majano, dove sarà protagonista Ernia con una delle tappe del “Solo Per Amore Summer Tour”. Il rapper porterà dal vivo i brani dell’album “Per Soldi e Per Amore” insieme ai principali successi della sua carriera. L’evento è a pagamento.

Folkest arriva a Pagnacco con la musica delle Highlands

Sabato 1° agosto farà tappa a Pagnacco anche Folkest, il festival internazionale dedicato alla musica folk e alle culture del mondo. Alle 20.45, nel Parco Rizzani, sarà proposto lo spettacolo “Connessioni” con i Dàimh, organizzato in collaborazione con la rassegna Palchi nei Parchi.

Originari della Scozia, i Dàimh sono considerati tra gli interpreti più rappresentativi della nuova tradizione musicale delle Highlands occidentali. Il nome della formazione significa “connessione” in lingua gaelica e richiama sia l’intesa tra i musicisti sia il rapporto che il gruppo costruisce con il pubblico durante le esibizioni dal vivo. Una proposta particolarmente indicata per chi desidera trascorrere una serata estiva all’aperto, tra sonorità celtiche, strumenti tradizionali e contaminazioni contemporanee.

Folklore internazionale e passeggiate nei castelli

A Sappada torna il Festival internazionale del folklore, giunto alla ventiseiesima edizione. Alle 16.45 partirà la sfilata lungo il centro del paese, dal ponte sul Rio Mühlbach fino a piazza Palù. Alle 20.45, nel tendone in località Eibn, si esibiranno gruppi provenienti da Ecuador e Corea del Sud insieme ai tamburi medievali di Cividale.

Per chi desidera una proposta più tranquilla, sabato è prevista anche una tappa di Andar per Ville e Castelli del Friuli-Venezia Giulia. Il percorso condurrà al Castello di Brazzà di Moruzzo con una passeggiata serale, la visita alla dimora e una degustazione facoltativa. Le attività si svolgeranno indicativamente dalle 17 alle 21 e richiedono la prenotazione.

Domenica 2 agosto: Salmo accende Palmanova

Il grande appuntamento della domenica sera sarà il concerto di Salmo in piazza Grande a Palmanova. Lo spettacolo inizierà alle 21 e sarà aperto dal rapper 18K. L’artista sardo porterà nella città patrimonio dell’Unesco uno show costruito tra rap, elettronica, rock ed elementi hardcore. I biglietti sono disponibili sui circuiti autorizzati.

A Trieste, alle 21, il Giardino del Museo Sartorio ospiterà invece “Atmosfere d’Avanspettacolo”, spettacolo scritto e interpretato da Marcello Crea. Musica dal vivo, comicità e ricordi degli anni Settanta accompagneranno una serata a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti.

Fiesta de la Mont tra musica, cucina ed escursioni

A Grizzo di Montereale Valcellina prosegue per tutto il weekend la cinquantatreesima Fiesta de la Mont. Venerdì sono previsti la serata dedicata allo spiedo e il concerto dei Rudellik Gang, mentre sabato saliranno sul palco i King’s Arm.

Domenica il programma inizierà alle 8.30 con un’escursione tra storia e natura. A mezzogiorno apriranno i chioschi, seguiti dalla musica degli Aironi Neri e dall’aperitivo itinerante con i Colovan Brothers. L’ingresso alla festa è libero.

Natura e laboratori al Palù di Livenza

Tra le proposte per le famiglie spicca Vivere il Palù, la rassegna dedicata al sito palafitticolo Unesco compreso tra Caneva e Polcenigo.

Domenica, in località Santissima, dalle 9.30 alle 12.30 sarà allestito uno spazio per bambini. Dall’Info Point di via Longone partiranno inoltre una visita archeologica e un laboratorio dedicato alle piante tintorie e ai colori naturali del territorio. Le visite sono gratuite, mentre per alcuni laboratori è richiesta l’iscrizione.

A Passo Pramollo la Festa dell’amicizia tra Italia e Austria

A Passo Pramollo, nel territorio di Pontebba, domenica si terrà la settantaseiesima Festa dell’amicizia tra le comunità italiane e austriache. Il ritrovo è previsto alle 10, seguito dalla sfilata di bande musicali, gruppi folkloristici e rappresentanti dei Club alpini dei due Paesi. Alle 10.30 sarà celebrata la messa ecumenica.

Un’altra possibilità è la visita al Castello di Susans, a Majano, inserita nel programma di Andar per Ville e Castelli. L’esperienza, prevista indicativamente dalle 8.30 alle 12.30, comprende passeggiata, visita guidata e degustazione facoltativa.

Un weekend da programmare in anticipo

Tra concerti con biglietto, visite guidate su prenotazione e manifestazioni all’aperto, il consiglio è di controllare eventuali aggiornamenti direttamente sui siti degli organizzatori prima della partenza. Orari, viabilità e programmi possono infatti subire variazioni, soprattutto in caso di maltempo.

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