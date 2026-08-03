Andrea Chelleris sfiora il titolo mondiale: la straordinaria scalata del talento pordenonese

Il talento pordenonese delle Fiamme Oro sale sul secondo gradino del podio ai Mondiali giovanili di arrampicata sportiva, al termine di una finale emozionante davanti al pubblico italiano.

Una medaglia mondiale per il talento pordenonese

Andrea Ludovico Chelleris conquista la medaglia d’argento ai Campionati mondiali giovanili di arrampicata sportiva, disputati al Climbing Stadium di Arco. L’atleta pordenonese, in forza alle Fiamme Oro, si è laureato vicecampione del mondo nella specialità lead under 19, regalando all’Italia uno dei risultati più prestigiosi della manifestazione.

Chelleris ha chiuso la finale raggiungendo la presa 45+, preceduto soltanto dal coreano Chanjin Jung, vincitore con 48+. Sul terzo gradino del podio è salito il giapponese Ryusei Hamada, fermatosi alla presa 40+.

Dalle qualifiche alla finale

Il cammino del friulano verso la medaglia era iniziato con il terzo posto nelle qualificazioni. In semifinale Chelleris ha affrontato con controllo e precisione una via particolarmente selettiva, riuscendo a raggiungere la presa 43.

Il quinto posto ottenuto gli ha consentito di entrare nella finale riservata agli otto migliori specialisti al mondo della categoria under 19.

Sulla via decisiva, caratterizzata da spalmi, compressioni e passaggi che lasciavano pochissimo spazio al recupero, il pordenonese ha offerto una prestazione di altissimo livello. La sua progressione fluida e precisa lo ha portato fino alla presa 45+, permettendogli di balzare momentaneamente al comando e di accendere il sogno della medaglia d’oro.

A superarlo è stato soltanto l’ultimo atleta a entrare in parete, Chanjin Jung, già leader della semifinale. Il coreano si è spinto fino alla presa 48+, conquistando il titolo mondiale.

«Questa medaglia è il frutto del duro lavoro»

Dopo la semifinale, Chelleris aveva spiegato di essere soddisfatto della propria salita, pur riconoscendo qualche esitazione nei movimenti più complessi dell’headwall.

Al termine della finale, l’atleta delle Fiamme Oro non ha nascosto la propria emozione: «Sono veramente felice. Vincere una medaglia ai Campionati del mondo di Arco era uno dei grandi obiettivi di quest’anno, specialmente perché gareggiavamo in casa, in Italia».

Per Chelleris, Arco rappresenta un luogo speciale, frequentato anche durante gli allenamenti con la Nazionale giovanile. Il vicecampione del mondo ha quindi dedicato il risultato al lavoro svolto fin dall’inizio della propria carriera agonistica.

«Consiglio a chi fa agonismo di allenarsi duramente e continuare a seguire i propri sogni. Arrivano anche tante delusioni, ma in mezzo a queste arriverà sicuramente anche qualche vittoria», ha aggiunto.

La soddisfazione della Federazione

Grande entusiasmo anche da parte del presidente della Federazione arrampicata sportiva italiana, Davide Battistella, che ha definito quella di Chelleris una prestazione incredibile.

«Andrea ha disputato una finale stupenda, sostenuto da un pubblico calorosissimo. È una medaglia importantissima per la Federazione, per Andrea e per tutto il movimento dell’arrampicata italiana», ha dichiarato Battistella.

Il presidente ha inoltre sottolineato il valore del lavoro svolto dal settore tecnico federale e degli allenamenti organizzati nel Centro tecnico federale di Trento, ringraziando anche l’organizzazione dei Mondiali di Arco.

Una stagione da protagonista

L’argento mondiale completa una stagione straordinaria per Chelleris. Il pordenonese si era già laureato campione italiano giovanile lead, aveva conquistato il secondo posto nella Coppa Italia senior assoluta e vinto la tappa di Coppa Europa giovanile di Dornbirn.

Nel corso dell’anno era arrivata anche la convocazione per due tappe della Coppa del Mondo senior. Il titolo di vicecampione mondiale rappresenta ora la definitiva consacrazione internazionale di uno dei migliori giovani talenti dell’arrampicata sportiva italiana.

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