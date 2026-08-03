Isee in Fvg, quasi una famiglia su quattro sotto i 10mila euro: oltre 3.600 sono a quota zero

In Friuli-Venezia Giulia quasi una famiglia su quattro ha un Isee inferiore ai 10mila euro, mentre oltre 3.600 nuclei risultano con un indicatore pari a zero. È quanto emerge dall’indagine realizzata dal ricercatore di Ires Fvg Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati messi a disposizione da Inps e Istat.

Oltre 542mila residenti coinvolti

Nel corso del 2025 sono state 199.490 le famiglie del Friuli-Venezia Giulia che hanno presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica, la cosiddetta Dsu, necessaria per calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ordinario.

Rispetto all’anno precedente si registra un aumento di 17.468 nuclei familiari, pari a una crescita del 9,6%. Complessivamente, le dichiarazioni presentate riguardano oltre 542mila residenti, che rappresentano circa il 45% dell’intera popolazione regionale.

La composizione media dei nuclei che hanno richiesto la certificazione è pari a 2,7 persone per famiglia. Il dato evidenzia quanto l’Isee sia ormai uno strumento utilizzato da una parte molto significativa della popolazione per accedere ad agevolazioni, contributi e misure di sostegno.

Quasi una famiglia su quattro sotto i 10mila euro

Dall’elaborazione emerge inoltre una situazione economica particolarmente fragile per una quota rilevante delle famiglie regionali. Quasi un nucleo su quattro presenta infatti un Isee inferiore ai 10mila euro, mentre più di 3.600 famiglie hanno un valore pari a zero.

L’indicatore tiene conto non soltanto dei redditi, ma anche del patrimonio e della composizione del nucleo familiare, permettendo alle amministrazioni di individuare chi può accedere alle diverse prestazioni sociali agevolate.

Gli aumenti registrati dopo il 2019

Il numero delle famiglie in possesso di una certificazione Isee aveva già registrato una forte crescita nel 2019, anno dell’introduzione del Reddito di cittadinanza. In quella fase, in Friuli-Venezia Giulia, i nuclei con una Dsu erano aumentati del 20,4%.

Ulteriori incrementi erano stati rilevati nel 2021 e nel 2022, in seguito all’introduzione degli strumenti destinati alle famiglie colpite dalle difficoltà economiche provocate dalla pandemia. Tra questi figuravano il Reddito di emergenza e i buoni spesa Covid distribuiti dai Comuni per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità.

Nel 2024, invece, era stata registrata una temporanea diminuzione delle dichiarazioni. La crescita osservata nel 2025 riporta ora il numero delle famiglie con Isee ordinario vicino alla soglia delle 200mila unità.

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