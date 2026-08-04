Trieste Tuffi, arriva il 22enne Alexandru Avasiloae: il rumeno sta partecipando agli Europei di Parigi

La Trieste Tuffi si rinforza in vista della stagione 2026-2027 con l’arrivo del rumeno Alexandru Avasiloae, 22 anni, attualmente impegnato agli Europei di Parigi con la sua nazionale.

Il giovane atleta, allenato dal padre Florin, tecnico della nazionale rumena e consulente della società triestina, ha già maturato esperienza internazionale. Nel 2022 ha partecipato ai Mondiali junior di Montreal, mentre nel 2024 ha gareggiato agli Europei assoluti di Belgrado dal trampolino da un metro.

Belsasso: «Un rinforzo atteso»

«Siamo particolarmente soddisfatti per questo rinforzo che aspettavamo già da un anno», commenta il presidente Fulvio Belsasso. La società conosce già Avasiloae, che ha preso parte all’ultimo Trieste Tuffi Show.

«È un trampolinista che ha ottenuto ottimi risultati anche dalla piattaforma», aggiunge Belsasso.

Dopo la pausa estiva, la Trieste Tuffi riprenderà la preparazione con il consueto raduno di Fiume, in programma a fine agosto.

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