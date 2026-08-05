Aquileia Film Festival da record: oltre 15mila spettatori e il Premio al documentario sugli Assiri

Si è chiusa davanti a una piazza Capitolo gremita la XVII edizione dell’Aquileia Film Festival, che ha registrato oltre 15mila spettatori tra presenze fisiche e collegamenti online. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Aquileia ha proposto otto serate dedicate al tema “Raccontare l’invisibile”, con dieci film e dodici ospiti provenienti dal mondo della cultura, del cinema e della ricerca.

Oltre 5mila spettatori in piazza

I numeri confermano il successo dell’edizione 2026: sono stati 5.200 gli spettatori presenti in piazza Capitolo, mentre 10.238 utenti unici hanno seguito gli appuntamenti attraverso la diretta streaming.

Il pubblico online si è collegato non soltanto dall’Italia, ma anche da Slovenia, Francia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Spagna, Croazia, Stati Uniti, Canada, Argentina, Brasile, Turchia e Sudafrica. Complessivamente, la manifestazione ha quindi superato le 15mila presenze fisiche e virtuali.

Letteratura e cinema nella serata conclusiva

Il gran finale ha intrecciato letteratura, cinema e memoria. La serata è iniziata con il dialogo tra Paolo Mosanghini, condirettore del Messaggero Veneto, ed Elena Commessatti, che ha presentato il romanzo Il tempo delle viole.

L’incontro ha riportato al centro il filo conduttore del festival attraverso le storie dimenticate delle donne, le memorie familiari e i legami che attraversano la storia senza trovare sempre spazio nei racconti ufficiali.

A chiudere la manifestazione è stata la proiezione del documentario “Quello che resta” di Marco D’Agostini, dedicato alle ritualità ancora vive nelle comunità delle Valli del Natisone, della Valcellina e della Carnia.

Il Premio Aquileia alla missione in Kurdistan

I documentari proposti durante il festival hanno accompagnato il pubblico attraverso epoche, territori e continenti. Tra gli argomenti affrontati, il terremoto del Friuli raccontato in Orcolat, la tutela del patrimonio culturale da parte dell’Unesco, le scoperte legate alla Metro C di Roma, gli aquiloni del deserto tra Arabia Saudita e Giordania e i vetri romani recuperati nel Mediterraneo.

Particolare emozione ha suscitato la prima mondiale di “L’Impero Assiro – La storia rivelata”, dedicato alla missione archeologica dell’Università di Udine nel Kurdistan iracheno. Il documentario ha conquistato il Premio Aquileia 2026, assegnato direttamente dal pubblico.

Lo sguardo è tornato anche sul territorio regionale attraverso il documentario Aquileia e i cristianesimi perduti.

Un festival accessibile a tutti

Grande attenzione è stata dedicata anche all’accessibilità. Tutte le proiezioni sono state presentate con sottotitoli per persone sorde e ipoacusiche e con audiodescrizione per persone cieche e ipovedenti attraverso l’app Earcatch.

Le conversazioni con gli ospiti sono state invece accompagnate da un servizio di trascrizione in tempo reale, confermando l’impegno della manifestazione verso una cultura realmente aperta e inclusiva.

«Questa edizione ha dimostrato ancora una volta quanto il cinema possa essere uno straordinario strumento di conoscenza e partecipazione», ha dichiarato il presidente della Fondazione Aquileia Roberto Corciulo, sottolineando la capacità del festival di rivolgersi a una comunità sempre più ampia e internazionale.

L’appuntamento torna nel 2027

Tra gli ospiti dell’edizione figurano Giada Messetti, Alfonsina Russo, Simone Quilici, Evelina Christillin, Daniele Morandi Bonacossi, Francesca Simi, Elena Commessatti e Paolo Mosanghini, insieme ai registi e agli autori Marco Caberlotto, Massimo Garlatti Costa, Marco D’Agostini e Marta Pascolini.

Il programma ha compreso anche due serate speciali di INCinema Outside, durante le quali sono stati proposti La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock e Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder.

L’appuntamento con la XVIII edizione è già stato fissato: il prossimo Aquileia Film Festival si svolgerà dal 27 luglio al 3 agosto 2027.

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