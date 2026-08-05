Europei di nuoto, Taddeucci regina della Senna e Paltrinieri sul podio: Italia a cinque medaglie

L’Italia parte fortissimo nelle gare di nuoto in acque libere degli Europei di Parigi 2026. Nelle prime due giornate disputate sulla Senna, la squadra azzurra ha conquistato cinque medaglie: due ori e tre bronzi. La grande protagonista è stata Ginevra Taddeucci, campionessa europea sia nella 10 sia nella 5 chilometri, mentre sul podio sono saliti anche Linda Caponi, Gregorio Paltrinieri e Barbara Pozzobon.

Taddeucci conquista la 10 chilometri

La prima giornata, martedì 4 agosto, si è aperta con la 10 chilometri maschile. Il titolo è andato al tedesco Florian Wellbrock, primo in 1 ora 55 minuti e 18 secondi davanti all’ungherese David Betlehem e al connazionale Oliver Klemet. Gregorio Paltrinieri ha chiuso al quarto posto, recuperando diverse posizioni nel finale ma fermandosi a dieci secondi dal bronzo. Subito dietro si sono classificati Marcello Guidi, quinto, e Andrea Filadelli, settimo.

Nel pomeriggio è arrivata la prima grande impresa azzurra. Ginevra Taddeucci ha vinto la 10 chilometri femminile in 2 ore 7 minuti e 49 secondi, precedendo di quasi dieci secondi la campionessa uscente Viktoria Mihalyvari Farkas. A completare la giornata è stato il bronzo di Linda Caponi, terza in 2 ore 8 minuti e 3 secondi. Giulia Berton ha terminato invece in sedicesima posizione.

Per Taddeucci si è trattato del primo titolo europeo nella distanza più lunga, conquistato nelle stesse acque dove nel 2024 aveva ottenuto il bronzo olimpico. L’azzurra è diventata la terza italiana capace di vincere la 10 chilometri continentale dopo Martina Grimaldi e Rachele Bruni.

Paltrinieri torna sul podio nella 5 chilometri

La seconda giornata ha regalato all’Italia altre tre medaglie. Nella 5 chilometri maschile, Wellbrock ha completato la doppietta imponendosi in 55 minuti e 40 secondi. Alle sue spalle si sono piazzati ancora Betlehem e Gregorio Paltrinieri, autore di una rimonta nell’ultimo giro e bronzo in 55 minuti e 44 secondi.

Buoni anche i risultati degli altri italiani: Domenico Acerenza ha concluso quinto, mentre Marcello Guidi si è classificato sesto. I tre azzurri sono rimasti nel gruppo di testa fino alle battute decisive, confermando la competitività della squadra maschile.

Storica doppietta per Ginevra Taddeucci

Nella gara femminile Taddeucci ha completato il suo capolavoro. L’azzurra ha vinto anche la 5 chilometri, chiudendo in 1 ora 2 minuti e 31 secondi davanti a Mihalyvari Farkas. Il terzo posto è andato a Barbara Pozzobon, staccata di meno di quattro secondi dalla vincitrice. Ottava Noemi Cesarano, al debutto in un Europeo assoluto.

Taddeucci è così diventata la prima italiana a vincere 5 e 10 chilometri nella stessa edizione degli Europei. In precedenza, tra gli azzurri, l’impresa era riuscita solamente a Gregorio Paltrinieri nell’edizione di Budapest 2021.

Il bilancio e le prossime gare

Dopo le prime due giornate, il bilancio italiano nelle acque libere è di due ori e tre bronzi. Il programma sulla Senna proseguirà venerdì 7 agosto con la nuova prova sprint knockout sui 3 chilometri, alla quale parteciperanno per gli uomini Gregorio Paltrinieri, Andrea Filadelli e Domenico Acerenza, mentre per le donne Ginevra Taddeucci, Lunda Caponi e Rebecca Rimoldi. Sabato 8 agosto sarà disputata la staffetta mista 4×1500 metri, ultima occasione per ampliare il bottino azzurro.

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