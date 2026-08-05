Ladri entrano in casa mentre la famiglia dorme: notte di paura a San Quirino

SAN QUIRINO – Sono entrati nel cuore della notte, forando la porta d’ingresso, e hanno rovistato nell’abitazione mentre i proprietari dormivano. Il furto è avvenuto tra lunedì 3 e martedì 4 agosto in una casa di via di Villa Sospisio, a San Quirino. I malviventi sono riusciti a impossessarsi del denaro contante custodito all’interno e ad allontanarsi senza essere scoperti.

Il furto durante la notte

Stabilire con precisione l’orario del colpo non è semplice. Secondo una prima ricostruzione, i ladri potrebbero essere entrati nell’abitazione tra l’una e le 3.30 del mattino, mentre tutta la famiglia si trovava in casa.

«Eravamo in casa, ma non ci siamo accorti di nulla», ha raccontato la figlia dei proprietari. La giovane ha successivamente segnalato l’accaduto anche sui social, con l’obiettivo di mettere in guardia gli altri residenti della zona.

La porta forata per entrare in casa

I malviventi sarebbero riusciti ad accedere all’abitazione praticando un foro nella porta d’ingresso. Una volta all’interno, si sarebbero mossi con particolare cautela per evitare rumori che avrebbero potuto svegliare i proprietari.

I ladri hanno perlustrato diverse stanze, aprendo armadi e cassetti alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Al termine della ricerca sono riusciti a impossessarsi dei contanti custoditi in casa, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

La famiglia si è accorta dell’intrusione soltanto la mattina successiva. «Ero insieme ai miei genitori quando è successo. La mattina abbiamo subito chiamato i carabinieri», ha spiegato ancora la figlia.

Indagini su un possibile secondo furto

Dopo la denuncia, le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e individuare i responsabili. I carabinieri dovranno inoltre verificare se il furto possa essere collegato ad altri colpi avvenuti nelle stesse ore nel territorio di San Quirino.

Secondo le prime informazioni, infatti, quello di via di Villa Sospisio potrebbe non essere un episodio isolato. Nel corso della stessa notte sarebbe stata segnalata un’altra intrusione in via Trieste, a poca distanza dall’abitazione colpita.

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