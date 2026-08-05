Padre e due figli bloccati a 2.400 metri sul Monte Canin: salvati uno alla volta dall’elicottero

Un padre e i suoi due figli, residenti in Emilia-Romagna, sono stati recuperati dall’elisoccorso regionale dopo essere rimasti in difficoltà su una cresta dell’Alta Via Resiana, nel gruppo del Monte Canin. I tre escursionisti, individuati a circa 2.400 metri di quota, erano illesi e sono stati trasportati a Sella Nevea. L’intervento si è concluso intorno alle 19.

Il messaggio alla moglie fa scattare l’allarme

L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio. La chiamata al Nue112 è arrivata intorno alle 17.30 da parte della moglie dell’escursionista, dopo aver ricevuto un messaggio nel quale il marito segnalava alcune difficoltà incontrate durante il percorso in montagna.

L’uomo, nato nel 1966, si trovava insieme ai due figli, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2002. Il gruppo stava percorrendo l’Alta Via Resiana quando si è trovato in difficoltà lungo una cresta in quota.

La posizione inviata ai soccorritori

Determinante è stata la capacità del padre di trasmettere la propria posizione ai soccorsi. Grazie alle coordinate ricevute, la Sores ha potuto localizzare i tre escursionisti sulla cresta compresa tra il Cerni Vogu e il Lasca Plagna, a circa 2.400 metri di altitudine.

Sono state immediatamente attivate la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. Le squadre di terra si sono messe in movimento da Tarvisio e da Moggio Udinese.

Un secondo elicottero è stato inoltre utilizzato per raggiungere la piazzola di Moggio Udinese e imbarcare un tecnico di elisoccorso da portare nella zona dell’intervento.

Il recupero con tre verricellate

Dopo aver raggiunto la cresta, l’elisoccorso ha sbarcato il tecnico nelle vicinanze del gruppo. Il padre e i due figli sono stati trovati illesi e già equipaggiati con casco e imbragatura, condizioni che hanno agevolato le operazioni.

I tre escursionisti sono stati recuperati uno alla volta attraverso tre distinte verricellate. Una volta completato l’imbarco, sono stati trasportati in sicurezza a Sella Nevea.

Ad attenderli a terra c’erano gli uomini della Guardia di Finanza e un soccorritore della stazione di Moggio Udinese. Le operazioni si sono concluse intorno alle 19, circa un’ora e mezza dopo la richiesta di aiuto.

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