Entrano di notte, immobilizzano una 92enne e la chiudono in camera: tre uomini arrestati

Una donna di 92 anni è stata sorpresa nel sonno, immobilizzata, derubata e chiusa a chiave in una stanza della propria abitazione a Savalons, frazione di Mereto di Tomba. La polizia di Stato di Udine ha arrestato in flagranza tre cittadini italiani di 48, 24 e 22 anni, accusati di rapina pluriaggravata in concorso.

Il pedinamento e il controllo dell’auto

L’operazione è scattata nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto. Due pattuglie della squadra mobile stavano seguendo l’auto dei tre sospettati quando, intorno alle 22, il veicolo ha raggiunto Savalons.

Due uomini, vestiti di scuro, sono scesi e si sono diretti verso alcune abitazioni, mentre il conducente si è spostato su una strada sterrata per attenderli. Dopo circa venti minuti, i due sono tornati e il gruppo si è allontanato verso Udine.

Fermata pochi chilometri dopo, l’auto è stata perquisita. All’interno gli agenti hanno trovato gioielli, guanti, passamontagna, vestiti neri e arnesi da scasso, oggetti dei quali i tre non avrebbero saputo spiegare la provenienza.

La 92enne immobilizzata e segregata

Gli investigatori hanno quindi individuato l’abitazione appena rapinata. Secondo la ricostruzione, i due uomini sarebbero entrati nel giardino forzando una porta in alluminio, per poi raggiungere la camera da letto attraverso una porta-finestra lasciata socchiusa per il caldo.

La proprietaria, svegliata improvvisamente, sarebbe stata trattenuta da uno dei rapinatori, mentre il complice rovistava nei cassetti e negli armadi. I due si sarebbero impossessati dei gioielli, facendosi consegnare anche i tre anelli indossati dalla donna, compresa la fede nuziale.

Prima di fuggire avrebbero chiuso a chiave entrambe le porte della camera, lasciando l’anziana senza telefono e senza possibilità di uscire.

I gioielli restituiti

Portata negli uffici della squadra mobile, la 92enne, ancora scossa ma in discrete condizioni di salute, ha riconosciuto tutti i gioielli recuperati, che le sono stati immediatamente restituiti. Ha inoltre denunciato la scomparsa di una busta contenente 300 euro di risparmi.

I tre uomini sono stati arrestati e trasferiti nella casa circondariale locale. Nell’auto sono stati sequestrati anche 380 euro in contanti e un telefono cellulare.

Sono stati inoltre denunciati per ricettazione per un paio di orecchini d’oro trovati sotto un sedile e non riconosciuti dalla vittima. Sulla loro provenienza sono in corso ulteriori indagini.

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