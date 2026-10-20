Palmanova, inaugurata la rotonda di Porta Cividale da 1.880.800 euro

PALMANOVA – È stata inaugurata il 20 ottobre 2026 a Palmanova la nuova rotatoria di Porta Cividale, che sostituisce la vecchia intersezione, elimina le criticità dell’incrocio e preserva il patrimonio storico dei bastioni. L’opera è stata realizzata in un anno e mezzo con una copertura finanziaria di 1.880.800 euro.

“La nuova rotonda di Porta Cividale a Palmanova rappresenta un traguardo fondamentale per il miglioramento della viabilità locale. Questa opera strategica, del valore di oltre 1.800.000 euro, è stata fortemente voluta per eliminare la pericolosità del vecchio incrocio, caratterizzato da scarsa visibilità e da un’alta frequenza di sinistri stradali. Grazie all’impegno tecnico di Fvg strade, il progetto ha permesso non solo di fluidificare il traffico e garantire l’accesso alla caserma, ma anche di tutelare l’integrità storica dei bastioni circostanti”.

Lo ha detto il 20 ottobre a Palmanova l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, in occasione dell’inaugurazione della rotatoria. Amirante è intervenuta per il saluto istituzionale insieme al sindaco della città stellata, Giuseppe Tellini, e al presidente di Fvg strade, Luca Bortolotti.

L’opera si inserisce, secondo la rappresentante della Giunta, in una strategia più ampia per la tutela dell’incolumità pubblica, basata in particolare sulla diminuzione della velocità dei veicoli e sulla prevenzione di impatti gravi attraverso l’installazione della rotatoria. Amirante ha aggiunto: “Oggi celebriamo il risultato di una pianificazione politica coordinata e prioritaria, pensata per valorizzare il sito Unesco di Palmanova migliorandone l’accessibilità, la circolazione delle merci e la mobilità turistica”.

La rotatoria collega le due strade regionali e aggiunge un percorso ciclabile

La nuova rotatoria sostituisce la vecchia intersezione tra la Strada regionale 252 di Palmanova, la Strada regionale 33 di Clauiano e via Risorgimento, in prossimità di Porta Cividale e della caserma Giuseppe Durli, sede del Reggimento Genova Cavalleria 4°. Contestualmente sono stati realizzati una via d’accesso riservata all’area militare, circa 200 metri di nuova pista ciclabile, tre attraversamenti pedonali in raccordo con i tracciati verso Porta Cividale e nuovi impianti di illuminazione pubblica.

Il tracciato è stato separato dallo sperone storico per ridurre l’occupazione delle aree Unesco

Il progetto è stato studiato per mantenere la nuova infrastruttura separata dal rilevato dello sperone storico e ridurre l’occupazione delle aree patrimonio dell’Unesco. La soluzione è stata concordata con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

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