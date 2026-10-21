A23, nuova chiusura di sette ore nella notte: il tratto interessato e come evitare i disagi

UDINE – Nuova chiusura notturna sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio. Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, il tratto compreso tra gli svincoli di Pontebba e Carnia, in direzione Udine, sarà chiuso al traffico per consentire alcuni interventi di manutenzione della pavimentazione stradale. La limitazione scatterà alle 21 di venerdì e terminerà alle 4 di sabato mattina, per una durata complessiva di sette ore.

Aree di servizio e parcheggi chiusi

La chiusura interesserà anche l’area di servizio Campiolo Ovest, che non sarà raggiungibile durante i lavori. Le limitazioni scatteranno in anticipo per le aree di parcheggio Stavoli Sachs Ovest e Carnia Ovest, che resteranno chiuse dalle 12 di venerdì 23 ottobre fino alle 4 di sabato 24 ottobre.

Il percorso alternativo verso Udine

Gli automobilisti diretti verso Udine dovranno uscire obbligatoriamente dall’A23 allo svincolo di Pontebba e proseguire lungo la strada statale 13 Pontebbana. Il percorso alternativo prevede poi di imboccare la statale 52 Carnica fino al casello di Carnia, dove sarà possibile rientrare in autostrada e continuare il viaggio verso Udine.

Per conoscere gli aggiornamenti sulla circolazione è possibile consultare il sito e l’app di Autostrade per l’Italia, i pannelli informativi presenti lungo la rete autostradale e i canali radio dedicati al traffico. È inoltre disponibile il numero gratuito 803.111, attivo 24 ore su 24.

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