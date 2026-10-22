Eagles Futsal Cividale, il marchio regionale sulle maglie di Serie B

UDINE – Le nuove maglie degli Eagles Futsal Cividale porteranno il marchio ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’. La squadra è impegnata nel campionato nazionale di Serie B di calcio a 5 e quest’anno ha avviato anche una formazione femminile. La presentazione delle divise si è svolta la mattina del 22 ottobre nella sede regionale di Udine.

Alla presentazione è intervenuto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini. Erano presenti anche il presidente della società, Kevin Gaddi, e l’assessore comunale Stefano Coceano, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cividale del Friuli.

Bini ha spiegato che l’apposizione del marchio sulle maglie affida alla squadra il compito di rappresentare e promuovere la regione anche oltre i suoi confini. Ha inoltre richiamato i valori dello sport e il suo ruolo nel raggiungere pubblici diversi e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità: “Portare il marchio ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’ sulle nuove maglie degli Eagles Futsal Cividale significa affidare a una squadra del nostro territorio il compito di rappresentare e promuovere la regione anche al di fuori dei suoi confini. Lo sport, con i suoi valori di impegno, passione, sacrificio e spirito di squadra, è uno straordinario ambasciatore della nostra identità e un veicolo capace di raggiungere pubblici diversi, rafforzando il legame tra la passione sportiva e l’orgoglio di appartenere a una comunità”.

Gli Eagles sono una realtà cresciuta e progressivamente radicata nel territorio, che ha ampliato il proprio progetto sportivo. La nascita della squadra femminile proprio quest’anno, secondo quanto riferito, testimonia la volontà della società di investire nello sviluppo del movimento e coinvolgere un numero crescente di atleti e atlete.

La partecipazione al campionato nazionale di Serie B porterà la società a confrontarsi con squadre provenienti da tutto il Triveneto e dalla Sardegna. Bini ha sottolineato che le trasferte saranno anche occasioni per promuovere la regione e la sua identità, e ha indicato nella collaborazione tra istituzioni e società sportive un modo per trasformare l’attività agonistica in promozione territoriale: “In ogni trasferta, la società porterà con sé anche il marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, diventando ambasciatrice della nostra regione in contesti sportivi che consentono di raggiungere nuovi pubblici e valorizzare la nostra identità. È un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e società sportive possa trasformare l’attività agonistica in un’opportunità di promozione territoriale”.

Bini ha infine richiamato i risultati del comparto turistico regionale: nel 2025 le presenze hanno superato per la prima volta quota 11 milioni. L’assessore ha attribuito la crescente attrattività della destinazione a una strategia pluriennale di promozione e valorizzazione del territorio, e ha affermato che anche gli Eagles possono contribuire a questo percorso, facendo conoscere la regione attraverso lo sport e rafforzando il legame tra comunità locali e marchio regionale: “Il Friuli Venezia Giulia – ha rimarcato l’assessore – è oggi una destinazione sempre più attrattiva, grazie a una strategia pluriennale di promozione e valorizzazione del territorio. Anche realtà sportive come gli Eagles Futsal Cividale possono contribuire a questo percorso, facendo conoscere il Friuli Venezia Giulia attraverso la passione sportiva e rafforzando il legame tra le comunità locali e il marchio regionale”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook