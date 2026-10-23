A Trieste Fedriga presenta il progetto per il caffè sostenibile in Tanzania

TRIESTE – Il progetto per la filiera sostenibile del caffè in Tanzania, realizzato dalla Regione e sostenuto dal Governo con 2,1 milioni di euro, favorisce la crescita occupazionale di giovani e donne tanzaniani nella filiera. L’iniziativa è stata presentata il 22 ottobre 2026 durante TriestEspresso Expo a Trieste, alla presenza del governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenuto alla sessione di presentazione. Fedriga ha dichiarato: “Presentare il progetto Tanzania a TriesteEspresso Expo è un segnale importante, perché rappresenta il primo caso in Friuli Venezia Giulia di un progetto che mette insieme collaborazione istituzionale tra pubblico e privato, cooperazione internazionale e alleanza tra Governo nazionale e Regione stessa. Un progetto che ha visto già i primi risultati importanti, che vanno verso una sostenibilità della produzione del caffè in Tanzania e, soprattutto, nuove opportunità lavorative per giovani e donne”.

Il progetto, intitolato “Verso la nuova generazione di produttori di caffè di qualità sostenibile nel sud della Tanzania”, è realizzato dalla Regione in collaborazione con illycaffè, Università di Trieste, Centro alti studi agronomici di Bari e Fondazione Ernesto Illy. Ha ricevuto oltre 2,1 milioni di euro di finanziamento nazionale.

Nel suo intervento, Fedriga ha sostenuto l’importanza di creare forme di collaborazione istituzionale che coinvolgano anche il mondo produttivo: “È l’unica strada che può garantire stabilità negli investimenti e nella crescita a medio-lungo termine, esportando la qualità del Made in Italy a favore delle popolazioni coinvolte”.

Formazione sul caffè e risultati nelle tre regioni della Tanzania

L’iniziativa si svolge nelle regioni tanzaniane di Mbeya, Songwe e Ruvuma. Mira a favorire la crescita occupazionale di giovani e donne tanzaniani attraverso lo sviluppo e l’innovazione della filiera sostenibile del caffè. Le attività formative mirate intendono trasferire agli operatori del settore pratiche agricole sostenibili, contribuendo a una buona gestione del territorio e delle risorse naturali.

Avviato nell’ottobre 2025, il progetto ha una durata triennale. Nel primo anno ha raggiunto direttamente 214 persone con attività di formazione sulle buone pratiche agronomiche, sulle pratiche post-raccolta e sull’utilizzo dell’acqua. Le pratiche replicate dai partecipanti alla formazione hanno coinvolto oltre 3.400 persone, di cui 890 donne.

Sono stati costruiti sette vivai, destinati a produrre 120.000 piantine di caffè e 30.000 alberi d’ombra. Sono stati inoltre ristrutturati i sistemi di trattamento delle acque reflue in 10 impianti di smaltimento appartenenti ad altrettante cooperative. È stata assegnata anche una borsa di studio, vinta da una donna, per il master in Economia e Scienza del caffè presso la Fondazione Ernesto Illy.

Fedriga ha reso noto che l’esperienza del progetto Tanzania ha aperto la strada a ulteriori collaborazioni tra Regione e Governo: sono allo studio due progettualità che coinvolgono rispettivamente Ucraina e Kenya.

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