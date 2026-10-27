Trieste, oltre un milione di euro per il bando sicurezza nelle case

TRIESTE – Il nuovo bando per installare sistemi di sicurezza è stato presentato a Trieste ieri 26 ottobre 2026. La Regione mette a disposizione, attraverso il Comune, oltre un milione di euro per aiutare i cittadini a rendere più sicure abitazioni, condomini e attività, con porte blindate, videosorveglianza e dispositivi antintrusione.

«La Regione mette a disposizione, attraverso il Comune di Trieste, oltre un milione di euro per aiutare i cittadini del capoluogo regionale a rendere più sicure le proprie abitazioni, i condomini e le attività attraverso porte blindate, sistemi di videosorveglianza e altri dispositivi antintrusione. È un investimento importante, che conferma quanto l’Amministrazione regionale continui a credere e a investire nella sicurezza». Lo ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza, Autonomie locali e lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, intervenendo alla presentazione del bando del Comune di Trieste, presentato dall’assessore comunale alle Politiche della Sicurezza cittadina, Caterina De Gavardo, e dal vicecomandante della Polizia locale Paolo Jerman.

«In passato per questi interventi si partiva da un finanziamento complessivo di circa 250mila euro, mentre oggi per Trieste mettiamo a disposizione oltre un milione di euro – ha sottolineato Roberti -. È una misura ormai stabile, sempre più conosciuta e richiesta dai cittadini. Interventi come porte blindate, vetri antisfondamento e videosorveglianza aumentano la sicurezza e contribuiscono anche a muovere l’economia del territorio».

Roberti ha ricordato che negli ultimi anni la Regione ha progressivamente ampliato le misure di sostegno, includendo non solo le abitazioni private ma anche condomini, attività economiche, edifici di culto, scuole e impianti sportivi. Ha aggiunto: «Vogliamo rendere sempre più difficile la vita a chi intende commettere reati – ha aggiunto Roberti. La sicurezza non riguarda soltanto le Forze dell’ordine e la Polizia locale: tutte le istituzioni possono contribuire a garantire ai cittadini sicurezza e una maggiore percezione di sicurezza».

De Gavardo ha evidenziato il forte riscontro ottenuto dall’iniziativa negli ultimi anni e il conseguente aumento delle richieste, sottolineando il significativo incremento delle risorse messe a disposizione dalla Regione.

Bando sicurezza a Trieste: contributi, spese ammesse e scadenza

Il fondo destinato al Comune di Trieste ammonta a 1.035.257,77 euro. Il contributo copre il 75 percento della spesa ammissibile per interventi di importo compreso tra mille e 3mila euro, fino a un massimo di 2.250 euro. Sono ammesse le spese sostenute nel corso del 2026. Le domande vanno presentate entro il 15 gennaio 2027 al Comune di Trieste, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, Pec oppure consegna a mano.

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