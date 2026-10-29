Dengue a Udine, nuovo caso e disinfestazione fino al 31 ottobre

UDINE – Un nuovo caso di Dengue è stato accertato in un residente a Udine. La segnalazione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha portato il sindaco Alberto Felice De Toni a firmare, mercoledì 28 ottobre, un’ordinanza urgente per avviare una disinfestazione straordinaria nella zona di via Ciro di Pers.

Secondo il provvedimento comunale, i trattamenti interessano un’area compresa nel raggio di 200 metri dall’abitazione in cui è stato individuato il caso, coinvolgendo spazi pubblici e proprietà private. L’obiettivo è ridurre la presenza delle zanzare che possono trasmettere il virus e prevenire eventuali ulteriori infezioni.

Disinfestazione fino al 31 ottobre: date e orari

Il calendario prevede tre notti consecutive di trattamenti, tra il 28 e il 29 ottobre, tra il 29 e il 30 ottobre e tra il 30 e il 31 ottobre.

Le operazioni iniziano alle 23.50 e terminano indicativamente alle 3 del mattino, con possibili prolungamenti in base alle necessità operative.

Gli interventi, affidati dall’ARCS alla ditta specializzata Triveneta Multiservizi e coordinati dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASUFC, comprendono trattamenti contro le zanzare adulte e le larve, oltre all’individuazione e all’eliminazione dei possibili focolai.

Finestre chiuse, animali al riparo: le precauzioni

L’ordinanza stabilisce precise disposizioni per chi si trova nell’area interessata. Durante la disinfestazione i residenti devono rimanere all’interno delle abitazioni, chiudere porte e finestre e sospendere gli impianti di ricambio dell’aria.

Le finestre dovranno restare chiuse fino a un’ora dopo l’effettiva conclusione dei trattamenti. Non bisogna lasciare bucato all’aperto, mentre gli animali domestici devono essere tenuti al chiuso. Ciotole, abbeveratoi e altri oggetti destinati agli animali vanno rimossi o protetti.

Particolare attenzione è richiesta anche per orti e coltivazioni: prima degli interventi è raccomandato raccogliere frutta e verdura oppure proteggere le piante con teli adeguati. Eventuali giochi per bambini e arredi esterni esposti ai prodotti dovranno essere successivamente puliti utilizzando guanti.

Controlli porta a porta nelle proprietà private

Dalle 8 di oggi 29 ottobre sono programmati anche interventi porta a porta per ispezionare cortili, giardini e pertinenze private, trattare i tombini e individuare eventuali ristagni d’acqua.

Residenti e amministratori condominiali sono tenuti a consentire l’accesso agli operatori autorizzati, riconoscibili attraverso un apposito tesserino.

Il Comune chiede inoltre di eliminare l’acqua accumulata in sottovasi, secchi e contenitori lasciati all’esterno, oltre a controllare tombini e pozzetti, dove le zanzare possono riprodursi.

L’ordinanza prevede sanzioni da 100 a 600 euro per il mancato rispetto delle disposizioni. Il testo integrale è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Udine.

Dengue: come si trasmette e quali sono i sintomi

La Dengue è un’infezione virale trasmessa attraverso la puntura di zanzare infette, tra cui la zanzara tigre, presente anche in Italia. Non si diffonde attraverso i normali contatti tra persone.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, l’infezione può provocare febbre elevata, mal di testa, dolori muscolari e articolari, nausea ed eruzioni cutanee, anche se molti casi sono asintomatici o lievi.

Chi presenta sintomi compatibili dovrebbe rivolgersi al proprio medico, segnalando eventuali viaggi recenti in zone a rischio.

Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni della persona contagiata né sul luogo in cui avrebbe contratto l’infezione. La disinfestazione rappresenta quindi una misura precauzionale prevista dai protocolli sanitari per limitare il rischio di trasmissione.

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