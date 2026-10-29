Trieste, il Volta ricorda Valentino Jansa, pilota delle Frecce Tricolori

TRIESTE – All’Istituto Volta di Trieste, il seminario commemorativo del 29 ottobre ha ricordato il pilota delle Frecce Tricolori, già studente della scuola, Valentino Jansa, deceduto nel settembre del 1971. All’incontro ha partecipato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, che ha detto: “Valentino Jansa rappresenta uno straordinario esempio di coraggio e altruismo. Di fronte all’avaria del proprio aeroplano scelse di non abbandonarlo, tentando di evitare conseguenze per la popolazione, fino al sacrificio della propria esistenza”.

L’avaria sopra Palmanova e lo schianto sul Bastione Foscarini

Durante un sorvolo sull’area di Palmanova, il velivolo di Jansa subì un’avaria. Per evitare vittime tra la popolazione, il pilota rimase ai comandi e portò l’aereo fuori dal centro abitato, ritardando l’azionamento del seggiolino eiettabile. Il mezzo precipitò sul Bastione Foscarini e Jansa perse la vita. In prossimità del luogo dello schianto è stato realizzato il Parco dell’Aviatore, intitolato al pilota. Il suo nome è inoltre ricordato nell’Albo d’onore delle Frecce Tricolori.

Al Volta e al Nautico alcune aule saranno dedicate a Jansa

Scoccimarro ha espresso apprezzamento per l’iniziativa di dedicare alcune aule a Jansa al Volta e all’Istituto Nautico Tomaso di Savoia Duca di Genova. L’assessore ha aggiunto: “Provengo da una famiglia che ha indossato con orgoglio la divisa azzurra e questa commemorazione mi ha particolarmente emozionato”.

Scoccimarro ha collegato la commemorazione alla trasmissione della memoria e dei valori ai giovani: “Conservare la memoria di uomini come Valentino Jansa significa trasmettere ai giovani i valori del coraggio, della responsabilità e del senso del dovere. È un patrimonio morale che abbiamo il dovere di custodire e tramandare”.

L’assessore ha ricordato anche Spartaco Schergat, protagonista dell’impresa navale di Alessandria d’Egitto nel 1941. Scoccimarro ha aggiunto: “L’Italia ha avuto eroi autentici che troppo spesso non vengono adeguatamente ricordati. In altri Paesi le loro imprese sarebbero diventate film e racconti popolari”.

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