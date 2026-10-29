Visite ginecologiche gratuite a Udine il 10 novembre, come prenotare e dove andare

UDINE – Un’occasione per prendersi cura della propria salute e dedicare attenzione alla prevenzione dei tumori femminili. Martedì 10 novembre 2026, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è in programma una nuova giornata di visite ginecologiche e consulenze gratuite, nell’ambito della campagna nazionale LOTO Open Days.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Loto Odv e realizzata a Udine con la collaborazione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC), punta a favorire la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie oncologiche ginecologiche.

Visite gratuite il 10 novembre: orari e sede

L’appuntamento è fissato per martedì 10 novembre, dalle 14.30 alle 19, presso la Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, in piazzale Santa Maria della Misericordia 15, a Udine.

Gli ambulatori si trovano al piano terra del Padiglione 7. La giornata rappresenta l’ultimo dei quattro appuntamenti organizzati dalla struttura nell’ambito della campagna, dopo quelli del 1°, 13 e 20 ottobre.

Il programma prevede visite specialistiche e colloqui di consulenza gratuiti dedicati alla prevenzione gineco-oncologica.

Come prenotare la visita ginecologica gratuita

Per accedere all’iniziativa è necessario prenotare telefonicamente, rivolgendosi direttamente alla segreteria della Piastra ambulatoriale della Clinica di Ostetricia e Ginecologia.

Il numero da chiamare è 0432 559695, attivo per le prenotazioni dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.

Non è indicata una procedura di prenotazione online: il riferimento ufficiale è dunque la segreteria della struttura, alla quale è possibile chiedere conferma della disponibilità degli appuntamenti.

La campagna nazionale LOTO Open Days rivolge particolare attenzione alle donne in condizioni di fragilità socioeconomica. Nel comunicato relativo a Udine non vengono tuttavia specificati eventuali requisiti di accesso, limiti di età o documenti necessari. È quindi consigliabile verificarli direttamente al momento della telefonata, insieme alla tipologia di prestazione disponibile.

Tutte le informazioni pubblicate dall’Azienda sanitaria sono consultabili anche sul sito ufficiale dell’ASUFC.

LOTO Open Days, una campagna nazionale per la salute femminile

L’iniziativa è collegata alla Giornata mondiale dei tumori ginecologici (World GO Day), celebrata il 20 settembre, e prosegue negli ospedali aderenti fino alla fine dell’anno.

L’obiettivo è sensibilizzare le donne sull’importanza dei controlli e favorire l’accesso alle informazioni e ai percorsi di prevenzione, soprattutto per chi incontra maggiori difficoltà nell’accedere alle prestazioni sanitarie.

Loto Odv è un’associazione nazionale impegnata nel sostegno alle donne colpite da tumori ginecologici e alle loro famiglie. Accanto alla sensibilizzazione, promuove la ricerca scientifica e progetti di assistenza psicologica e pratica.

La giornata del 10 novembre a Udine offre quindi un’opportunità di confronto diretto con gli specialisti, per ricevere indicazioni sulla propria salute ginecologica e sull’eventuale necessità di ulteriori approfondimenti.

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