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Monfalcone, inaugurati impianto a idrogeno verde e nuovi autobus urbani

Inaugurati l’impianto per produrre, stoccare e rifornire idrogeno verde e i nuovi autobus destinati al servizio urbano di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano. Il contributo regionale è stato di 5 milioni di euro.
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2 giorni fa

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L'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari
L'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari
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MONFALCONE – Sono stati inaugurati l’impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno verde e i nuovi autobus a idrogeno destinati al servizio urbano di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano. L’evento si è svolto in via Consiglio d’Europa.

All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari e l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. Tra i presenti anche la presidente di Apt Caterina Belletti. Callari ha collegato l’alimentazione dei mezzi all’idrogeno verde alle strade dell’Isontino, agli investimenti nelle rinnovabili e a una mobilità più sostenibile.

L’assessore ha affermato: “È gratificante che autobus del trasporto pubblico impegnati sulle strade dell’Isontino siano alimentati a idrogeno verde: è la dimostrazione di investimenti sulle energie rinnovabili e dello sguardo rivolto a una mobilità maggiormente sostenibile”.

Callari ha rilevato che il Friuli-Venezia Giulia è la prima Regione in Italia e tra le prime in Europa a dotarsi di un impianto di questo tipo. Ha inoltre espresso il piacere che gli sviluppi, collegati a una visione d’insieme, si manifestino nell’area a lui territorialmente prossima. Il contributo regionale è stato pari a 5 milioni di euro.

Nel suo intervento, Callari ha dichiarato: “Il Friuli Venezia Giulia – ha rilevato Callari – è la prima Regione in Italia e tra le prime in Europa a dotarsi di un simile impianto. Ho particolare piacere che questi sviluppi, collegati a una visione d’insieme, si manifestino nell’area che mi è prossima dal punto di vista territoriale”, ha aggiunto.

L’assessore al Patrimonio ha concluso: “L’Apt è l’azienda di riferimento – ha concluso l’assessore al Patrimonio – la quale si dimostra capace di aggiornarsi e di puntare a standard più avanzati per offrire servizi in cui matura un risparmio in termini di ecologia e di costi”.

L'assessore Callari (al centro)
L’assessore Callari (al centro)
Il taglio del nastro per la stazione a idrogeno di Monfalcone
Il taglio del nastro per la stazione a idrogeno di Monfalcone
L'assesssore Sebastiano Callari (al centro) accanto al collega di Giunta Fabio Scoccimarro (a destra nella foto)
L’assesssore Sebastiano Callari (al centro) accanto al collega di Giunta Fabio Scoccimarro (a destra nella foto)
Un autobus a idrogeno
Un autobus a idrogeno

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