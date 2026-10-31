Monfalcone, inaugurati impianto a idrogeno verde e nuovi autobus urbani

MONFALCONE – Sono stati inaugurati l’impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno verde e i nuovi autobus a idrogeno destinati al servizio urbano di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano. L’evento si è svolto in via Consiglio d’Europa.

All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari e l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro. Tra i presenti anche la presidente di Apt Caterina Belletti. Callari ha collegato l’alimentazione dei mezzi all’idrogeno verde alle strade dell’Isontino, agli investimenti nelle rinnovabili e a una mobilità più sostenibile.

L’assessore ha affermato: “È gratificante che autobus del trasporto pubblico impegnati sulle strade dell’Isontino siano alimentati a idrogeno verde: è la dimostrazione di investimenti sulle energie rinnovabili e dello sguardo rivolto a una mobilità maggiormente sostenibile”.

Callari ha rilevato che il Friuli-Venezia Giulia è la prima Regione in Italia e tra le prime in Europa a dotarsi di un impianto di questo tipo. Ha inoltre espresso il piacere che gli sviluppi, collegati a una visione d’insieme, si manifestino nell’area a lui territorialmente prossima. Il contributo regionale è stato pari a 5 milioni di euro.

Nel suo intervento, Callari ha dichiarato: “Il Friuli Venezia Giulia – ha rilevato Callari – è la prima Regione in Italia e tra le prime in Europa a dotarsi di un simile impianto. Ho particolare piacere che questi sviluppi, collegati a una visione d’insieme, si manifestino nell’area che mi è prossima dal punto di vista territoriale”, ha aggiunto.

L’assessore al Patrimonio ha concluso: “L’Apt è l’azienda di riferimento – ha concluso l’assessore al Patrimonio – la quale si dimostra capace di aggiornarsi e di puntare a standard più avanzati per offrire servizi in cui matura un risparmio in termini di ecologia e di costi”.

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