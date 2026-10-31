Trieste, messa a Monte Grisa per le Vittime del Dovere e la pace

TRIESTE – Il 31 ottobre 2026 si è svolta nel Tempio nazionale di Monte Grisa la Santa Messa in memoria delle Vittime del Dovere e per la Pace nel mondo, alla quale ha partecipato l’assessore regionale alla Sicurezza, Funzione pubblica e Autonomie locali Pierpaolo Roberti. La celebrazione si è tenuta nel santuario mariano dell’altopiano carsico.

Roberti ha richiamato il valore del ricordo e della preghiera: “Chi ha perduto la vita servendo la propria comunità deve essere ricordato con gratitudine ed elevare insieme una preghiera è un modo per sentirci vicini a queste persone, spesso uomini e donne delle forze dell’ordine, che si sono sacrificate per noi”.

La giornata è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime del Dovere insieme alla Fondazione “Amici di Giovanni Palatucci”. Intitolata “Semi di Pace nel solco delle Vittime del Dovere”, ha avuto il suo momento culminante nella celebrazione all’interno del santuario mariano dell’altopiano carsico.

“Tra i tanti caduti come esempi per la dedizione al proprio lavoro e alle cause più nobili – ha rilevato Roberti – merita una menzione particolare proprio la figura di Giovanni Palatucci che oggi è commemorato nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme per la sua azione da questore di Fiume negli anni terribili della Seconda guerra mondiale, quando riuscì a mettere in salvo tantissimi ebrei dalla persecuzione”.

L’Associazione Nazionale Vittime del Dovere, con sede a Monza, opera a livello nazionale e internazionale per onorare la memoria dei caduti, anche attraverso iniziative legislative, garantire tutela alle famiglie di vittime e invalidi e diffondere una cultura della legalità in particolare tra i giovani.

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