Cronaca & AttualitàRegione FVGTrieste
Incendio mortale al Porto Vecchio di Trieste, Fedriga: «Viene meno ogni polemica»
Due persone sono morte in un incendio in un magazzino dismesso del Porto Vecchio di Trieste. Fedriga ha commentato la tragedia e le polemiche politiche emerse nelle ore successive.
TRIESTE – Due persone sono morte il 2 novembre 2026 in un incendio in un magazzino dismesso del Porto Vecchio di Trieste. Il governatore Massimiliano Fedriga ha commentato la tragedia: “Di fronte a una simile tragedia, le polemiche emerse in queste ore cadono del tutto. Risulta infatti preoccupante, oltre che vergognosa, la responsabilità di alimentare contrasti politici a fronte della drammatica perdita di due vite umane, tra le quali quella una cittadina italiana”.
Fedriga ha concluso: “Di conseguenza – ha concluso il massimo rappresentante della Giunta regionale -, viene meno qualsiasi strumentalità: dinanzi al rispetto dovuto al dolore e alla gravità dei fatti, le questioni sollevate da chi cerca lo scontro perdono ogni consistenza”.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login