Zoncolan, nuova seggiovia a sei posti al posto della Valvan: progetto da oltre 16 milioni

Una nuova seggiovia a sei posti prenderà il posto dell’attuale impianto quadriposto Valvan sul Monte Zoncolan, nel comprensorio sciistico di Ravascletto-Zoncolan. L’intervento, promosso da PromoTurismoFVG, ha raggiunto un importante passaggio amministrativo con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e la dichiarazione di pubblica utilità. Per la realizzazione dell’opera è stata avviata una gara d’appalto dal valore stimato di oltre 16,2 milioni di euro.

La novità emerge dall’avviso pubblicato il 28 ottobre 2026 da PromoTurismoFVG e inserito il 2 novembre anche nel portale ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Dalla vecchia Valvan alla nuova seggiovia esaposto

Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale seggiovia Valvan a quattro posti con un moderno impianto a sei posti, sempre dotato di tecnologia ad ammorsamento automatico, che consente alle seggiole di rallentare nelle stazioni per facilitare la salita e la discesa dei passeggeri.

La Valvan è uno degli impianti del comprensorio dello Zoncolan, particolarmente frequentato durante la stagione invernale. Attualmente collega una quota di circa 1.314 metri a una di 1.713 metri, con una portata dichiarata di 2.400 persone all’ora.

La sostituzione rappresenta un intervento di ammodernamento dell’infrastruttura, con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto agli sciatori. Il passaggio da quattro a sei posti per seggiola permetterà di aumentare il numero di passeggeri trasportabili su ciascun veicolo, mentre la portata oraria effettiva del nuovo impianto dipenderà dalle sue caratteristiche tecniche definitive.

Un appalto da 16,2 milioni di euro

L’intervento riguarda il territorio comunale di Sutrio, in provincia di Udine, e rientra nelle attività di investimento sulle infrastrutture turistiche della montagna regionale.

La procedura di gara, pubblicata nel luglio 2026, prevede un appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, con un importo stimato di 16.215.167,87 euro, IVA esclusa. Il termine per la presentazione delle offerte era stato prorogato al 26 agosto.

Con decreto del direttore generale di PromoTurismoFVG del 30 giugno 2026 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, accompagnato dalla dichiarazione di pubblica utilità.

Quest’ultimo provvedimento consente di proseguire anche con gli adempimenti relativi alle aree interessate dall’opera, comprese le procedure espropriative previste dalla normativa.

La documentazione è consultabile nell’avviso ufficiale pubblicato da PromoTurismoFVG, che riporta gli estremi del provvedimento e le informazioni per i proprietari degli immobili coinvolti.

Quando sarà pronta la nuova seggiovia dello Zoncolan?

La sostituzione della Valvan costituisce un investimento significativo per il comprensorio sciistico della Carnia, una delle principali destinazioni invernali del Friuli-Venezia Giulia.

Al momento, tuttavia, non è stata comunicata nell’avviso una data ufficiale di entrata in funzione del nuovo impianto. L’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità non coincidono infatti con l’avvio materiale dei lavori.

Per conoscere le tempistiche effettive della sostituzione e le eventuali conseguenze sull’attività sciistica sarà quindi necessario attendere ulteriori comunicazioni da parte di PromoTurismoFVG.

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