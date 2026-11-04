Italia-Fiji a Udine, tre giorni di rugby in città dal 19 al 21 novembre

Il grande rugby internazionale torna in Friuli-Venezia Giulia e, questa volta, la partita coinvolgerà anche il centro cittadino. Sabato 21 novembre 2026, alle 17.40, l’Italia affronterà le Fiji al Bluenergy Stadium di Udine, nell’ultimo turno della fase a gironi del Nations Championship 2026. In vista dell’incontro, il Comune e la Federazione Italiana Rugby hanno organizzato un programma di iniziative dal 19 al 21 novembre, con tornei scolastici, attività aperte al pubblico, rugby femminile e una mostra dedicata alle maglie dei grandi campioni.

Per la sfida sono attesi oltre 20mila spettatori, anche dall’estero. È il terzo anno consecutivo che lo Stadio Friuli ospita la Nazionale italiana, dopo gli incontri con l’Argentina nel 2024 e l’Australia nel 2025.

Italia-Fiji, una sfida che vale per il Nations Championship

La partita rappresenta l’ultimo impegno dell’Italia nella fase a gironi della nuova competizione internazionale, prima delle finali previste a Twickenham, in Inghilterra, dal 27 al 29 novembre.

Gli Azzurri allenati da Gonzalo Quesada ritroveranno le Fiji a nove anni dall’ultimo confronto diretto, vinto dall’Italia per 19-10 a Catania nel 2017.

Il bilancio complessivo tra le due Nazionali è in perfetta parità: sei vittorie per parte nei dodici precedenti. Quello di Udine sarà dunque il tredicesimo incontro, contro una formazione conosciuta per il suo gioco veloce e spettacolare.

Piazza Venerio diventa un campo da rugby: il programma dal 19 al 21 novembre

Il cuore delle iniziative sarà piazza Venerio, dove verrà allestito un campo gonfiabile per permettere a bambini, ragazzi e adulti di avvicinarsi alla disciplina.

Giovedì 19 novembre la giornata inizierà con un torneo riservato alle scuole primarie. Nel pomeriggio il campo sarà aperto a tutti, con istruttori specializzati pronti ad accompagnare chi desidera provare il rugby.

Venerdì 20 novembre sarà la volta delle scuole secondarie di primo grado. Nel pomeriggio torneranno le attività libere, mentre in serata è previsto un allenamento di rugby femminile.

Sabato 21 novembre, giorno della partita, il campo resterà a disposizione del pubblico fino alle ore 14.

Complessivamente, il programma dovrebbe coinvolgere circa 500 alunni, oltre ai cittadini e agli appassionati che parteciperanno alle prove aperte.

Mostra di maglie internazionali e allenamento aperto della Nazionale

Le iniziative non si limiteranno a piazza Venerio. Dal 18 al 21 novembre, il Salone del Popolo di Palazzo d’Aronco ospiterà un’esposizione di maglie appartenute ad atleti internazionali, organizzata in collaborazione con il Museo del Rugby “Fango e Sudore”.

È previsto anche un allenamento a porte aperte degli Azzurri presso l’impianto sportivo “O. Gerli”, un’occasione per vedere da vicino i giocatori della Nazionale. La data e l’orario della seduta non risultano ancora specificati nelle comunicazioni comunali.

Negozi e locali coinvolti, 50 palloni ufficiali nelle vetrine

Anche il commercio cittadino parteciperà all’iniziativa. La Federazione Italiana Rugby ha messo a disposizione 50 palloni ufficiali, destinati ad altrettanti negozi e pubblici esercizi del centro.

Le attività selezionate riceveranno un kit composto da pallone, locandina e vetrofania da esporre nelle due settimane precedenti la partita. È inoltre prevista l’applicazione di sconti per i clienti che presenteranno il biglietto di Italia-Fiji presso gli esercizi aderenti.

I commercianti interessati possono candidarsi attraverso il modulo online predisposto per l’iniziativa entro le 23.59 di giovedì 5 novembre. I kit saranno assegnati alle prime 50 domande correttamente compilate.

Italia-Fiji a Udine: quanto costano i biglietti e dove acquistare

La partita si giocherà sabato 21 novembre alle 17.40 al Bluenergy Stadium, in piazzale Repubblica Argentina a Udine.

I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma ufficiale di vendita della Federazione Italiana Rugby, con questi prezzi interi:

Curve: 35 euro;

35 euro; Curve Premium: 40 euro;

40 euro; Distinti: 45 euro;

45 euro; Tribuna Distinti Special e Tribune Laterali: 50 euro;

50 euro; Tribuna Centrale Nord/Sud: 70 euro.

Sono inoltre previste condizioni dedicate alle società affiliate alla Federazione e ai tesserati.

Per chi non potrà assistere all’incontro allo stadio, la partita sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW.

L’appuntamento sarà dunque non soltanto una sfida internazionale, ma anche un’occasione per coinvolgere scuole, associazioni sportive e attività economiche, trasformando Udine in una città dedicata alla palla ovale per diversi giorni.

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