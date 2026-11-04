Muggia, arrivano le prime colonnine per le auto elettriche: dove si trovano e come utilizzarle

MUGGIA – Sono entrate ufficialmente in funzione le prime colonnine di ricarica per auto elettriche a Muggia. Le due nuove stazioni sono state installate in piazzale Alto Adriatico, dove sono disponibili due accessi, e nei pressi dell’ingresso di Porto San Rocco, in un’area aperta a tutti. Nella mattinata di martedì 3 novembre, il sindaco Paolo Polidori e l’assessore comunale Elisabetta Steffè hanno effettuato un sopralluogo per verificare la conclusione degli interventi.

Due nuove stazioni di ricarica a disposizione degli automobilisti

L’installazione delle colonnine rappresenta il risultato di un percorso avviato oltre due anni fa, che ha richiesto diversi passaggi amministrativi e autorizzativi.

Le stazioni, già operative e dotate di apposita segnaletica, consentono di effettuare ricariche sia brevi che lunghe e sono adatte a tutti gli autoveicoli elettrici. Per utilizzare il servizio è possibile pagare attraverso un’app dedicata oppure direttamente con carta di credito.

La scelta delle posizioni risponde alla necessità di mettere a disposizione punti di ricarica facilmente accessibili. Alcuni cittadini avevano proposto di installare ulteriori colonnine anche in piazzale Caliterna, ma le caratteristiche della soletta della pavimentazione non hanno consentito di procedere.

Un investimento senza costi per il Comune di Muggia

La realizzazione delle nuove infrastrutture non ha comportato alcuna spesa per l’amministrazione comunale. Le colonnine rientrano infatti nel progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica affidato a Hera Luce, che prevede investimenti complessivi sul territorio per circa due milioni di euro.

«Più di tre anni fa abbiamo affidato il project per l’illuminazione ad Hera Luce», ha spiegato il sindaco Paolo Polidori, ricordando gli interventi concordati, tra cui la sostituzione dei vecchi impianti con illuminazione a LED, caratterizzata da consumi energetici sensibilmente inferiori e da un miglioramento della luminosità delle strade cittadine.

Tra le opere previste nell’accordo figuravano anche le stazioni per la mobilità elettrica, la cui installazione è stata completata dopo un iter particolarmente articolato, che ha richiesto anche il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Un servizio richiesto soprattutto dai turisti

Secondo quanto evidenziato dal primo cittadino, la disponibilità di punti di ricarica era stata sollecitata soprattutto dai turisti, interessati a poter ricaricare i propri veicoli durante la permanenza a Muggia.

L’assessore Elisabetta Steffè ha inoltre precisato che la manutenzione delle colonnine sarà interamente a carico di Hera Luce, mentre una parte degli introiti generati dal servizio resterà nelle disponibilità del Comune.

Con l’attivazione delle due stazioni, Muggia introduce così un nuovo servizio dedicato alla mobilità elettrica, senza costi diretti di realizzazione per le casse comunali.

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