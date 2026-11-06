Ponti di Venzone e Sappada, 2,4 milioni per la sicurezza

VENZONE E SAPPADA – La Giunta regionale ha integrato il programma per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete stradale regionale, assegnando 2,4 milioni di euro per il risanamento e il rinforzo dei ponti di Venzone e Sappada. Le risorse finanzieranno due interventi di manutenzione straordinaria classificati a priorità alta.

«La sicurezza delle infrastrutture stradali è una priorità che richiede un’attività costante di monitoraggio e interventi puntuali di manutenzione e adeguamento. Con l’integrazione del programma regionale inseriamo due ulteriori opere individuate come prioritarie dalle verifiche tecniche effettuate dal gestore della rete, garantendo le risorse necessarie per intervenire sui ponti di Venzone e Sappada. Investire sulla manutenzione straordinaria significa tutelare la sicurezza di chi percorre quotidianamente le nostre strade e assicurare nel tempo la funzionalità di collegamenti fondamentali per i territori». Lo ha dichiarato la mattina del 6 novembre 2026 l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante dopo l’approvazione della delibera da parte della Giunta regionale. Il programma è finanziato nell’ambito delle risorse assegnate dal decreto ministeriale 141/2022. La delibera autorizza l’assegnazione a Friuli-Venezia Giulia Strade Spa delle risorse, già stanziate sul bilancio regionale 2026-2028, per realizzare i due interventi inseriti nel programma 2025.

Quanto ricevono i ponti sulla Pontebbana e sulla Val Degano

Sono previsti 1,6 milioni di euro per il ponte sulla statale 13 Pontebbana, al chilometro 164+717, nel Comune di Venzone, e 800mila euro per il ponte sulla strada regionale 355 della Val Degano, al chilometro 38+377, nel Comune di Sappada. Per quest’ultima opera il costo complessivo è di 950mila euro, di cui 150mila già finanziati da Friuli-Venezia Giulia Strade.

Rinforzo delle strutture, nuove barriere e ripristino della segnaletica

«Gli interventi – prosegue Amirante – prevedono il risanamento e il rinforzo delle strutture in calcestruzzo armato, anche attraverso l’impiego di metodologie innovative, il rifacimento di porzioni delle solette e dei cordoli, oltre alla sostituzione delle barriere di sicurezza e al ripristino della pavimentazione stradale e della segnaletica».

L’inserimento delle due opere nel programma è il risultato delle attività di controllo e monitoraggio svolte da Friuli-Venezia Giulia Strade e risponde alla necessità di intervenire tempestivamente sulle infrastrutture che presentano maggiori esigenze manutentive. «Continuiamo così – ha concluso l’assessore – a portare avanti una programmazione strutturata, basata sulle verifiche tecniche e sulla definizione delle priorità, per mantenere elevati i livelli di sicurezza e funzionalità della rete viaria regionale, salvaguardando infrastrutture strategiche per la mobilità dei cittadini e per i collegamenti tra le nostre comunità».

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